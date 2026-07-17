“Hay que destituir a Trump por socavar nuestras elecciones libres y justas”, pide senador demócrata

Luego de que, durante un discurso dirigido a la nación, el presidente Donald Trump mencionó que las fuerzas que robaron las elecciones presidenciales de 2020 siguen activas y amenazan la integridad de las elecciones intermedias, Ed Markey, senador por Massachusetts, le exigió al Congreso iniciar un juicio político su contra

A través de un mensaje publicado en la plataforma X, anteriormente conocida como Twitter, el político demócrata exigió sancionar al magnate neoyorquino por tratar de generar dudas acerca de la legalidad de los procesos electorales llevados a cabo en Estados Unidos y, en caso necesario, manifestar públicamente el repudio hacia sus políticas implementadas desde que retornó a la Casa Blanca.

“Hay que destituir a Trump por socavar y subvertir nuestras elecciones libres y justas. Y cuando envíe agentes del ICE a los centros de votación, entonces debemos transformar la acción cívica en desobediencia civil y salir a las calles. Sentarnos. Protestar. Retener nuestro trabajo. Todo debe estar sobre la mesa”, escribió.

Donald Trump comienza ha proyectar nerviosismo ante el riesgo de que los republicanos pierdan las elecciones de mitad de mandato (Crédito: Stefan Jeremiah / AP)

En lo que va del año, esta es la segunda ocasión en que Markey pide cesar al republicano de 80 años, pues en abril levantó la voz al escuchar al jefe de la nación amagar con enviar a Irán a la “Era de piedra” si sus líderes continuaban rehusándose a mantener abierto el estrecho de Ormuz a la navegación de buques cargados con crudo y fertilizantes destinados principalmente a países europeos.

“Cada día que pasa, se hace más evidente que Donald Trump es inestable y representa un peligro claro e inminente, no sólo para el pueblo estadounidense, sino para el mundo entero. Debe ser destituido de su cargo antes de que cause un daño incalculable e incalculable”, indicó Markey en su momento.

A medida que Trump se le ha ido complicando cerrar un acuerdo con Irán para garantizar el final de su proyecto nuclear y prácticamente ceder el estrecho de Ormuz como ruta comercial de sus vecinos en el Golfo Pérsico, el encarecimiento de los combustibles, la energía y los alimentos, sacude el bolsillo de un amplio sector de estadounidenses, lo cual les implica un enorme riesgo a los republicanos de sufrir un voto de castigo traducido en la hipotética perdida del control de la Cámara de Representantes y hasta del Senado.

En caso de que dicho planteamiento se materialice en noviembre, Trump no sólo encontraría oposición a sus políticas, sino que estaría sujeto a una rigurosa valoración de su mandato.

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