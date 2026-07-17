Trump insiste en fraude electoral, pero documentos oficiales no lo respaldan

Los documentos divulgados por la Casa Blanca durante el discurso del presidente Donald Trump del jueves por la noche, en el que denunció fraude electoral en los comicios de 2020, no concluyen que las elecciones fueran manipuladas ni que se alterara el resultado electoral.

Las acusaciones de Trump sobre las supuestas irregularidades en las elecciones de 2020 no han sido avaladas con pruebas a lo largo de estos años, y los documentos hechos públicos en la web de la Casa Blanca no permiten concluir que la victoria de Joe Biden fue producto de un fraude electoral.

De hecho, algunos de los documentos llegan a la conclusión opuesta: “Consideramos que los sistemas de recuento de votos serían difíciles de manipular a una escala lo suficientemente amplia como para comprometer los resultados electorales”.

Además de esas denuncias, Trump aseguró durante su intervención que tenía documentos que demostrarían que, desde 2020, se produjo “la mayor vulneración de datos electorales de la historia”, lo que habría permitido a China obtener de manera ilícita los registros de 220 millones de votantes estadounidenses.

El mandatario centró sus señalamientos en China, pese a que uno de los informes elaborados por el Centro Nacional de Inteligencia (NIC) concluye que el país que realizó mayores esfuerzos para influir en las elecciones de 2020 fue Rusia.

Otro informe del NIC, publicado en 2021, determinó con “alta confianza” que China no intentó alterar el resultado electoral y que sus acciones se limitaron a campañas de influencia en redes sociales y declaraciones públicas, sin una injerencia directa.

Tras el discurso, líderes del Partido Demócrata criticaron las declaraciones del presidente y acusaron que buscan reforzar el apoyo a la SAVE Act, una iniciativa que obligaría a presentar pruebas de ciudadanía para votar en elecciones federales. El líder demócrata en el Senado, Chuck Schumer, afirmó que Trump “hizo un intento patético de negar lo que todos sabemos que es cierto: perdió las elecciones de 2020”, mientras que el gobernador de California, Gavin Newsom, sostuvo que el mandatario intenta sembrar desconfianza de cara a las elecciones de medio mandato.

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