FBI intensifica investigación sobre elecciones de 2020 en Georgia con 260 analistas

El Buró Federal de Investigaciones (FBI) ordenó el despliegue de 260 analistas de investigación para reforzar una pesquisa relacionada con las elecciones de 2020 en el condado de Fulton, Georgia, una decisión que vuelve a colocar en el centro del debate las denuncias de fraude promovidas por el presidente Donald Trump , las cuales han sido rechazadas en múltiples ocasiones por tribunales y autoridades electorales.

De acuerdo con información publicada por The New York Times, basada en un memorando interno y confirmada por una fuente cercana al caso, el operativo fue catalogado como una investigación “prioritaria” por el director del FBI, Kash Patel. Los especialistas tendrán la tarea de completar alrededor de 708 verificaciones de registros, aunque hasta el momento no se ha precisado qué documentos serán revisados.

La investigación genera críticas por posible uso político

El despliegue ocurre mientras el Departamento de Justicia mantiene abierta una investigación sobre las elecciones presidenciales de 2020 en Georgia. En enero, agentes del FBI allanaron un almacén electoral en Fulton, donde incautaron más de 600 cajas con material electoral, incluidas las papeletas originales utilizadas durante esos comicios.

Sin embargo, la investigación también ha despertado cuestionamientos debido a que la orden de cateo se sustentó en una declaración jurada basada, en gran medida, en afirmaciones previamente desacreditadas sobre presuntas irregularidades electorales. Entre quienes impulsaron esas denuncias figura Kurt Olsen, abogado vinculado a la administración Trump.

Las críticas no tardaron en aparecer. Robb Pitts, presidente de la Junta de Comisionados del Condado de Fulton, aseguró desconocer los alcances del operativo.

“No tengo ni idea, ni me han notificado nada de esto. Tienen estos documentos desde finales de enero, así que debo asumir que ya los han revisado”, declaró Pitts.

Por su parte, el senador demócrata Mark Warner, integrante del Comité de Inteligencia del Senado, advirtió que, si la información es correcta, el operativo podría representar un uso indebido de recursos federales.

“Politizar la aplicación de la ley federal para reabrir un litigio sobre unas elecciones ya concluidas corre el riesgo de erosionar la confianza pública”, señaló en un comunicado.

Georgia defiende sistema electoral

En contraste, el secretario de Estado de Georgia, Brad Raffensperger, defendió nuevamente el proceso electoral en la entidad y afirmó que las elecciones estatales continúan siendo de las más seguras del país.

“Georgia celebra las elecciones más seguras del país, y nuestra oficina está preparada para colaborar con cualquier investigación que garantice que los votos se emiten y cuentan con precisión”, sostuvo.

El memorando, citado inicialmente por MSNOW, establece que los analistas deberán concluir todas las revisiones antes del 17 de julio, incluso autorizando horas extras y trabajo durante fines de semana. Hasta ahora, el FBI no ha informado si la investigación derivará en nuevos cargos o hallazgos relevantes.

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