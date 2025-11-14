Reemplazan a Fani Willis en el caso de Trump por supuesto fraude en elecciones en Georgia

El caso penal por interferencia electoral en las elecciones de 2020 en Georgia contra el presidente Donald Trump y varios de sus aliados entró en una nueva fase el viernes con la designación de un fiscal especial que reemplazará a Fani Willis.

El Consejo de Fiscales del Estado de Georgia anunció el nombramiento de un sustituto de Fani Willis como fiscal en el caso de interferencia electoral contra el presidente Donald Trump y otros 14 acusados.

El director ejecutivo del Comité de Acción Política (PAC), Peter J. Skandalakis, anunció en un comunicado de prensa el viernes que él mismo se haría cargo del caso, ya que el grupo no pudo encontrar a nadie que lo asumiera en la fecha límite fijada por el juez a cargo del caso para encontrar al sustituto de Willis.

“Se contactó a varios fiscales y, si bien todos fueron respetuosos y profesionales, rechazaron el nombramiento”, declaró Skandalakis en el anuncio. “Por respeto a su privacidad y discreción profesional, no revelaré la identidad de dichos fiscales ni los motivos de su rechazo”.

En septiembre, la Corte Suprema de Georgia rechazó la solicitud de Willis para continuar en el caso y se negó a revisar su apelación contra la decisión de un tribunal inferior que la recusó por “conducta impropia”. Willis mantuvo una relación sentimental con el fiscal especial del caso.

El nuevo fiscal explicó que otro motivo por el que decidió llevar el caso es que conoce bien el expediente. Entre los documentos que recibió para revisar se encontraban 101 cajas de documentos y un disco duro de 8 terabytes, que no ha tenido tiempo de leer por completo.

Entre los demás acusados ​​se encuentran el exjefe de gabinete de la Casa Blanca, Mark Meadows, y el exabogado de Trump, Rudy Giuliani.

El 7 de noviembre, Trump indultó a 77 personas, incluidas las implicadas en el caso de Georgia.

Skandalakis afirmó que los indultos no se aplican a los cargos estatales, solo a los federales. “Por lo tanto, la tarea que tengo ante mí sigue siendo la misma.

El abogado de Trump, Steve Sadow, afirmó que “la persecución política ha llegado a su fin”.

“Seguimos confiando en que una revisión justa e imparcial conducirá al sobreseimiento del caso contra el presidente Trump”, declaró Sadow.

Skandalakis destacó la importancia del caso: “Soy plenamente consciente del gran interés público que suscita este asunto desde enero de 2021, cuando la fiscal de distrito Fani Willis anunció el inicio de la investigación”, declaró en el comunicado. “Mi único objetivo es garantizar que este caso se gestione de forma adecuada, justa y con total transparencia, cumpliendo con mis obligaciones sin temor, favoritismo ni parcialidad”.

Juez desestima cargos de la acusación contra Trump y otros en Georgia

El juez Scott McAfee, de la Corte Superior del condado de Fulton, retiró oficialmente tres de los decenas de cargos presentados en el caso de interferencia electoral en Georgia contra el presidente Trump y otros.

El viernes, McAfee ordenó el sobreseimiento de los cargos 14, 15 y 27, correspondientes a conspiración, intento de presentar documentos falsos y presentación de documentos falsos, respectivamente. Trump había sido acusado de dos de estos cargos, el 15 y el 27.

En su fallo del viernes, el juez declaró que se denegaron las mociones restantes de los acusados ​​que impugnaban la acusación por la Cláusula de Supremacía de la Constitución de los Estados Unidos, lo que significa que, por el momento, solo se desestimaron tres.

El juez ya había desestimado seis cargos de la acusación, incluidos tres contra Trump, en marzo de 2024.

Aun con la eliminación de estos cargos, quedan 32, entre ellos un cargo general de crimen organizado contra los 15 acusados ​​restantes.

