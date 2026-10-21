El Niño y tus vacaciones: cómo planear un viaje en Estados Unidos este invierno

Un vuelo a Miami, unos días recorriendo California en auto o la ilusión de ver Nueva York bajo la nieve. Al organizar las vacaciones, el clima suele quedar para el final: se revisa cuando ya están comprados los pasajes y reservado el hotel. Este invierno, conviene incorporarlo un poco antes.

El Niño está marcando las previsiones para Estados Unidos y puede influir en las lluvias y temperaturas de los próximos meses. Eso no significa que haya que cancelar un viaje. Sí invita a mirar con más cuidado qué reservas permiten cambios, cuánto margen tiene el itinerario y qué hacer si el tiempo obliga a reorganizar los planes.

Según la perspectiva de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA, publicada esta semana, el invierno 2026-2027 tiene más posibilidades de ser húmedo en el sur del país, desde California hasta Florida, y en la costa este. En buena parte del norte se esperan temperaturas superiores al promedio.

Miami y California: reservar también pensando en los días de lluvia

Si el plan es pasar unos días en Miami o combinar Los Ángeles con un recorrido por California, vale la pena revisar cuánto depende el viaje de las actividades al aire libre.

Una excursión en barco, un paseo por la costa o una salida a un parque pueden ser el mejor recuerdo de las vacaciones. También pueden obligar a reorganizar el día si llueve. Antes de pagarlos, conviene averiguar si permiten cambiar la fecha, qué sucede cuando el operador cancela y hasta cuándo se puede desistir sin perder dinero.

Para un recorrido en auto, la flexibilidad importa tanto como el hotel elegido. Acumular muchos kilómetros, reservas no reembolsables y actividades con horario fijo deja poco espacio para modificar la ruta. NOAA advierte que las lluvias intensas pueden provocar inundaciones repentinas y deslizamientos: ante un aviso local, hay que ajustar el recorrido.

Tener una alternativa bajo techo también mejora el viaje. La ubicación del alojamiento, la cercanía a museos o restaurantes y la facilidad para moverse sin auto pueden resultar más útiles que una pequeña diferencia de precio.

Nueva York y los viajes de nieve: no reservar por una promesa de postal

Quien sueña con ver Central Park nevado debe contar con que esa imagen nunca está garantizada. Una previsión de invierno más templado no descarta una nevada, pero tampoco permite elegir con meses de anticipación la semana perfecta para encontrarla.

Algo parecido ocurre con el esquí. Más precipitación en una región no significa automáticamente mejores pistas: importa dónde cae, a qué altura y con qué temperatura. NOAA aclara que sus previsiones estacionales no anticipan cuánta nieve se acumulará durante todo el invierno.

Si la nieve es el motivo principal de las vacaciones, conviene revisar las condiciones del alojamiento y de cada servicio. Los pases, las clases y el alquiler de equipo pueden tener políticas distintas. Antes de comprar todo por adelantado, hay que saber qué ocurre si las pistas no abren o el viaje debe cambiar de fecha.

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El ahorro que puede salir caro: conexiones ajustadas y reservas rígidas

Un pasaje barato puede ser una buena compra. Pero si obliga a llegar al puerto el mismo día que parte un crucero, o deja muy poco tiempo para una conexión entre reservas separadas, una demora puede comprometer mucho más que ese vuelo.

La recomendación práctica es dar margen a los momentos difíciles de recuperar. Llegar el día anterior a un crucero, cuando el presupuesto lo permita, o evitar una excursión costosa inmediatamente después de aterrizar reduce la dependencia de que todo salga a horario.

También conviene comparar el precio de un hotel cancelable con el de una tarifa que no admite devolución. La pregunta útil es cuánto cuesta esa flexibilidad frente a lo que se perdería si fuera necesario cambiar el plan.

Si una aerolínea cancela un vuelo hacia, desde o dentro de Estados Unidos y decides no viajar ni aceptar sus alternativas, el Departamento de Transporte reconoce el derecho al reembolso, incluso cuando la causa es el mal tiempo. Eso no significa que queden cubiertos automáticamente el hotel, las comidas o las actividades que se pierdan.

El seguro merece la misma atención. Hay que comprobar si incluye cancelación, interrupción y demoras, además de atención médica. La Asociación Nacional de Comisionados de Seguros recuerda que cada póliza tiene límites y exclusiones: no basta con que el producto se anuncie como “seguro de viaje”.

En los días previos a la salida, la información más útil será la del destino: pronóstico local, avisos de la aerolínea, estado de las carreteras y apertura de pistas o excursiones. Esas actualizaciones ayudan a decidir si conviene adelantar un paseo, cambiar un tramo o dejar una actividad para otro día.

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