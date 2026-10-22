Harry Potter tendrá su primer hotel oficial: dónde estará y qué falta para su apertura

Los seguidores de Harry Potter tendrán un nuevo destino para sumar a sus viajes: LEGOLAND Deutschland Resort, en Alemania, prepara un alojamiento temático oficial dedicado al universo del joven mago. El proyecto estará acompañado por una nueva zona del parque que combinará los personajes y escenarios de la saga con la estética de los bloques LEGO.

El desarrollo fue anunciado por Merlin Entertainments y Warner Bros. Discovery Global Experiences, que lo presentan como el primer alojamiento temático de Harry Potter. Sin embargo, hay un dato fundamental para quienes ya imaginan sus vacaciones: las fuentes oficiales consultadas todavía no anuncian cuándo abrirá.

Dónde estará el hotel de Harry Potter

El alojamiento se desarrollará en LEGOLAND Deutschland Resort, ubicado en Günzburg, en el estado alemán de Baviera, entre Múnich y Stuttgart. La dirección del complejo es LEGOLAND Allee 1, 89312 Günzburg.

Su ubicación permite incorporar una visita al parque dentro de un recorrido por el sur de Alemania. Se puede llegar en automóvil por la autopista A8 o viajar en tren hasta la estación de Günzburg y continuar en el autobús que conecta con LEGOLAND.

La propuesta sumará una experiencia para pasar la noche al nuevo espacio dedicado a LEGO Harry Potter. El sitio oficial de la franquicia confirma que el proyecto reunirá personajes, lugares y aventuras del mundo mágico, aunque todavía no publica el catálogo de atracciones ni los detalles de las habitaciones.

Cuándo inaugura: la fecha sigue pendiente

No hay un día, mes o año de apertura confirmado en las páginas oficiales consultadas. Aunque algunas publicaciones sitúan la inauguración en 2026, la web de LEGOLAND mantiene el anuncio de que tanto el área temática como el alojamiento están en desarrollo, sin establecer un calendario de apertura.

El comunicado de Merlin señala que se divulgarán más detalles del proyecto, pero no fija una fecha para recibir a los primeros huéspedes. Por ahora, tampoco permite sostener como confirmados los precios por noche, la cantidad de habitaciones o una distribución basada en las cuatro casas de Hogwarts.

Qué tendrá de diferente esta experiencia

La particularidad del proyecto será llevar el universo de Harry Potter a un entorno construido alrededor del lenguaje visual de LEGO. La nueva zona y el alojamiento se conciben como partes de una misma visita: recorrer el mundo mágico durante el día y prolongar la experiencia al quedarse a dormir.

Merlin describe la expansión como su mayor inversión individual en un complejo existente, aunque el anuncio consultado no precisa el monto. Para los viajeros, el próximo dato decisivo será la publicación del calendario de apertura y de las condiciones de reserva. Hasta entonces, conviene esperar esa información antes de comprar un viaje cuyo motivo principal sea hospedarse allí.

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