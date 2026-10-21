Qué aerolíneas de Estados Unidos tienen las tarifas más baratas y cuándo convienen

Encontrar un vuelo barato dentro de Estados Unidos exige mirar más allá del primer precio que aparece en pantalla. Una tarifa atractiva puede dejar de serlo al agregar una maleta de cabina, equipaje facturado o el traslado desde un aeropuerto más alejado del destino.

Frontier, Allegiant y Avelo son tres opciones que conviene revisar cuando la prioridad es pagar poco por el pasaje y viajar con equipaje mínimo. Las tres permiten llevar un artículo personal sin cargo y cobran por agregar una maleta de cabina a sus tarifas básicas.

Para quienes necesitan llevar más equipaje, la comparación cambia: JetBlue y Southwest incluyen una maleta de cabina y un artículo personal, lo que puede volverlas competitivas frente a una oferta que cobre ambos servicios por separado.

No hay una compañía que pueda señalarse como la más barata para todos los viajes. La respuesta depende del origen, el destino, la fecha, la disponibilidad y los servicios contratados. Tampoco equivale comparar una promoción para una salida específica con el precio habitual de otra aerolínea.

Qué aerolíneas comparar para encontrar vuelos baratos en Estados Unidos

Frontier: una alternativa para viajar con lo mínimo. Su tarifa básica incluye un artículo personal que debe ajustarse a las medidas permitidas. La maleta de cabina y el equipaje facturado pueden comprarse por separado o incorporarse mediante determinados paquetes. Antes de reservar, conviene comparar ambas opciones: sumar servicios individualmente no siempre resulta más económico.

Su tarifa básica incluye un artículo personal que debe ajustarse a las medidas permitidas. La maleta de cabina y el equipaje facturado pueden comprarse por separado o incorporarse mediante determinados paquetes. Antes de reservar, conviene comparar ambas opciones: sumar servicios individualmente no siempre resulta más económico. Allegiant: ofertas que dependen de la ruta y el calendario. La compañía publica promociones para fechas y trayectos concretos. Incluye un artículo personal y cobra por el carry-on y las maletas facturadas. Además, advierte que los cargos de equipaje son más altos en el aeropuerto, por lo que dejar esa compra para el último momento puede encarecer el viaje.

La compañía publica promociones para fechas y trayectos concretos. Incluye un artículo personal y cobra por el carry-on y las maletas facturadas. Además, advierte que los cargos de equipaje son más altos en el aeropuerto, por lo que dejar esa compra para el último momento puede encarecer el viaje. Avelo: otra opción para quienes pueden viajar ligeros. Su política permite un artículo personal sin cargo, mientras que la maleta de cabina se paga aparte. Por eso, vale la pena cotizar el viaje completo antes de decidir. Una mochila pequeña y una maleta con ruedas no tienen el mismo tratamiento, aunque ambas puedan considerarse informalmente “equipaje de mano”.

Su política permite un artículo personal sin cargo, mientras que la maleta de cabina se paga aparte. Por eso, vale la pena cotizar el viaje completo antes de decidir. Una mochila pequeña y una maleta con ruedas no tienen el mismo tratamiento, aunque ambas puedan considerarse informalmente “equipaje de mano”. Breeze: comparar la tarifa con los paquetes. La aerolínea permite elegir entre una tarifa No Flex y paquetes con distintos servicios. El paquete Nice incluye una maleta de cabina. Para evaluar el ahorro, hay que comparar el precio de la opción que realmente cubra las necesidades del pasajero.

La aerolínea permite elegir entre una tarifa No Flex y paquetes con distintos servicios. El paquete Nice incluye una maleta de cabina. Para evaluar el ahorro, hay que comparar el precio de la opción que realmente cubra las necesidades del pasajero. Sun Country también puede entrar en la búsqueda cuando opere el trayecto deseado. La compañía informa que, tras la adquisición por Allegiant completada el 13 de mayo de 2026, los clientes pueden continuar reservando y volando con Sun Country con normalidad.

Cuándo JetBlue y Southwest pueden salir más económicas

El equipaje es una de las variables que más pueden cambiar la comparación. JetBlue incluye una maleta de cabina y un artículo personal en todas sus tarifas. Esto puede resultar conveniente frente a un pasaje inicialmente más barato que cobre por utilizar el compartimento superior. La maleta facturada debe revisarse por separado.

Southwest también incluye ambos elementos, pero hay que actualizar una recomendación que todavía aparece en muchas guías: no todos sus pasajeros tienen dos maletas facturadas gratis.

Para viajes dentro del territorio continental estadounidense reservados y emitidos o modificados desde el 9 de abril de 2026, Southwest publica cargos de $45 por la primera maleta facturada y $55 por la segunda en sus tarifas Basic, Choice y Choice Preferred. Los valores son por trayecto. Hay excepciones según la tarifa y los beneficios del pasajero.

La comparación debe hacerse con el mismo equipaje y condiciones equivalentes. Un pasaje más caro en la primera pantalla puede terminar costando menos al completar la reserva. También conviene incluir a las aerolíneas tradicionales que operen la ruta: una promoción puede alterar cualquier selección previa basada únicamente en la marca.

Puedes ver: Los mejores programas de fidelidad de aerolíneas en EE.UU. en 2026: cuál conviene según cómo viajas

Cómo saber qué pasaje es realmente más barato

Antes de pagar, conviene revisar cinco puntos:

Equipaje de ida y vuelta: distinguir el artículo personal, el carry-on y la maleta facturada.

distinguir el artículo personal, el carry-on y la maleta facturada. Asiento: sumar la selección anticipada si se necesita y revisar qué incluye la tarifa.

sumar la selección anticipada si se necesita y revisar qué incluye la tarifa. Aeropuerto exacto: comprobar su ubicación y el costo del transporte hasta el alojamiento.

comprobar su ubicación y el costo del transporte hasta el alojamiento. Días y horarios: una salida que obliga a sumar una noche de hotel puede neutralizar el ahorro.

una salida que obliga a sumar una noche de hotel puede neutralizar el ahorro. Cambios y cancelaciones: verificar si se permiten, qué cargos tienen y las condiciones de un eventual crédito.

Para una escapada con mochila, las tarifas básicas de Frontier, Allegiant o Avelo merecen una primera revisión. Con maleta de cabina, conviene ponerlas frente al precio completo de JetBlue, Southwest y los paquetes de Breeze. Si se necesita equipaje facturado, la comparación debe llegar hasta el detalle final de los cargos.

Spirit ya no debe incluirse entre las opciones para comprar un nuevo vuelo: un aviso de la FAA publicado en octubre confirma que dejó de operar servicios de pasajeros el 2 de mayo de 2026.

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