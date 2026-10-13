Los mejores programas de fidelidad de aerolíneas en EE.UU. en 2026: cuál conviene según cómo viajas

Acumular millas no siempre significa ahorrar. Atmos Rewards, AAdvantage, MileagePlus, TrueBlue, SkyMiles y Rapid Rewards tienen ventajas muy distintas según las rutas que vuelas, cuánto gastas y qué tan fácil quieres que sea usar tus puntos.

Elegir una aerolínea únicamente por sus millas puede ser un error. Un programa de fidelidad vale realmente la pena cuando la compañía vuela con frecuencia desde tu aeropuerto, tiene buenas opciones para los destinos que utilizas y permite canjear los puntos sin exigir cantidades desproporcionadas.

En 2026 hay diferencias importantes entre los grandes programas estadounidenses. Algunos ofrecen puntos que nunca vencen, otros permiten ganar estatus también con compras y uno continúa premiando especialmente bien a quienes vuelan largas distancias con tarifas económicas.

NerdWallet comparó seis de los principales programas de Estados Unidos según el valor de sus recompensas, facilidad para acumular puntos, red de destinos y otras condiciones. Atmos Rewards, de Alaska Airlines y Hawaiian Airlines, quedó primero en su análisis de 2026, seguido de cerca por JetBlue TrueBlue y American Airlines AAdvantage.

Pero el programa que encabeza un ranking no necesariamente será el mejor para todos.

Atmos Rewards: el programa mejor calificado en 2026

Atmos Rewards es el programa conjunto de Alaska Airlines y Hawaiian Airlines y tiene una ventaja poco habitual entre las grandes compañías estadounidenses: durante 2026 sigue premiando principalmente según la distancia recorrida y no solo por cuánto costó el boleto.

Eso puede resultar especialmente favorable para alguien que encuentra vuelos baratos pero recorre largas distancias. NerdWallet lo ubicó como el mejor programa de recompensas de aerolíneas de 2026, destacando su tasa de acumulación y las posibilidades de utilizar puntos a través de Alaska, Hawaiian y sus socios.

Su red de aerolíneas asociadas permite acceder a más de 1,000 destinos, y la pertenencia de Alaska a oneworld amplía bastante las opciones internacionales.

Hay, sin embargo, un cambio que conviene conocer. Las tarifas Saver reservadas desde el 11 de junio de 2026 para volar a partir del 1 de agosto ya no acumulan puntos Atmos ni puntos para alcanzar estatus.

Desde 2027 llegará otro cambio importante: los socios podrán optar por ganar según distancia recorrida, precio del boleto o cantidad de vuelos realizados. Conviene especialmente a quienes utilizan Alaska o Hawaiian, vuelan por la Costa Oeste, Hawái o aprovechan sus socios internacionales.

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American AAdvantage: millas valiosas y una red muy útil para América Latina

AAdvantage continúa siendo uno de los programas más interesantes para viajeros que utilizan con frecuencia American Airlines y la alianza oneworld.

En la valoración publicada por NerdWallet en octubre de 2026, las millas AAdvantage alcanzaron un valor estimado de 1.7 centavos cada una, el más alto entre los programas de aerolíneas estadounidenses incluidos en su análisis.

American utiliza además un sistema de Loyalty Points para conseguir estatus. En términos generales, cada milla AAdvantage elegible genera también un Loyalty Point, y los puntos pueden acumularse no solo volando sino mediante tarjetas y determinados socios comerciales.

Para 2026, la compañía mantuvo por tercer año consecutivo los mismos niveles necesarios para conseguir o conservar estatus.

Su red es especialmente útil para viajeros de Estados Unidos que vuelan hacia México, el Caribe y América Latina, además de permitir canjes con aerolíneas de oneworld.

Hay que prestar atención a una diferencia importante frente a otros programas: las millas AAdvantage pueden vencer después de 24 meses sin actividad elegible. Ganar o utilizar millas reinicia ese plazo.

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JetBlue TrueBlue: sencillo y especialmente atractivo desde Nueva York

Para quienes viven en Nueva York o utilizan con frecuencia aeropuertos del noreste de Estados Unidos, TrueBlue merece especial atención.

El funcionamiento es relativamente fácil de entender: los puntos no vencen, pueden utilizarse en cualquier asiento disponible de vuelos operados por JetBlue y no existen fechas bloqueadas para esos vuelos.

También se puede reservar combinando dinero y puntos, comenzando con apenas 500 puntos, algo útil cuando el saldo todavía no alcanza para pagar un boleto completo.

TrueBlue quedó entre los programas mejor evaluados por NerdWallet para 2026. Su principal limitación frente a United, American o Delta sigue siendo una red propia más pequeña, aunque JetBlue tiene una presencia importante en Nueva York, Florida, Puerto Rico y el Caribe.

Para alguien que vuela varias veces al año entre esos mercados, concentrar puntos en TrueBlue puede tener mucho más sentido que perseguir estatus en una aerolínea con mayor alcance global pero que utiliza menos.

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United MileagePlus: una de las mejores opciones para viajar por el mundo

El gran argumento de MileagePlus es la red. United vuela a más de 370 destinos en seis continentes y además pertenece a Star Alliance, lo que permite utilizar el programa dentro de una de las redes internacionales de aerolíneas más extensas.

Esto cobra todavía más importancia para viajeros del área de Nueva York debido al enorme centro de operaciones de United en Newark.

Las millas MileagePlus no vencen mientras la cuenta permanezca activa y en buen estado, y United promociona sus boletos de premio sin fechas restringidas. También es posible acumular millas mediante hoteles, alquiler de autos, compras y otros socios, además de los vuelos.

MileagePlus puede no ofrecer siempre el canje con mayor valor matemático, pero para alguien que prioriza cantidad de destinos, conexiones internacionales y facilidad para encontrar rutas, esa flexibilidad puede terminar siendo más importante que unos décimos de centavo en la valoración de cada milla.

Delta SkyMiles: fácil de usar y sin vencimiento

SkyMiles tiene una ventaja que agradecen especialmente los viajeros que no vuelan todos los meses: sus millas no vencen. Delta permite utilizarlas en vuelos propios sin fechas bloqueadas y llegar a más de 1,000 destinos mediante su red y las aerolíneas asociadas. Entre sus socios se encuentran Aeroméxico, LATAM, Air France, KLM y Aerolíneas Argentinas.

Las millas también pueden utilizarse para determinados upgrades, paquetes de Delta Vacations y, en algunos aeropuertos estadounidenses, incluso para pagar equipaje documentado.

El punto menos favorable es el valor. NerdWallet señala que SkyMiles ha sufrido varias devaluaciones durante los últimos años, lo que ha reducido el rendimiento de ciertos canjes frente a otros programas.

Para alguien que ya vuela habitualmente con Delta, no es necesariamente un motivo para cambiar de compañía. Pero sí obliga a comparar cuánto cuesta un mismo vuelo en efectivo antes de gastar una gran cantidad de millas.

Southwest Rapid Rewards: simple, aunque perdió algunas ventajas

Rapid Rewards conserva dos características muy apreciadas: los puntos no vencen y no hay fechas restringidas para utilizar recompensas. Southwest también señala que ofrece asientos de premio sin un cupo limitado específico.

Durante años fue además uno de los programas favoritos de las familias por la combinación de flexibilidad, equipaje y el conocido Companion Pass, que permite a un acompañante seleccionado volar pagando básicamente los impuestos y cargos correspondientes mientras el beneficio está vigente.

Pero el programa perdió terreno después de los cambios comerciales realizados por Southwest. NerdWallet lo colocó último entre los seis grandes programas analizados para 2026, en parte después del fin de algunos beneficios históricos de equipaje y de la introducción de tarifas Basic más restrictivas.

Aun así, para viajeros que usan Southwest con frecuencia dentro de Estados Unidos, el Caribe y otros mercados de su red, la sencillez de Rapid Rewards sigue siendo atractiva.

Entonces, ¿cuál es el mejor programa de millas?

Si hubiera que elegir solamente por el rendimiento general de las recompensas en 2026, Atmos Rewards parte con ventaja. Pero para un viajero real la decisión debería empezar por otra pregunta: ¿qué aerolínea vas a utilizar de verdad?

Desde Nueva York, JetBlue puede ser especialmente práctica para determinados destinos del Caribe y Florida, mientras United gana peso por Newark y su red internacional. American puede ser muy interesante para quienes vuelan repetidamente hacia América Latina o aprovechan oneworld. Delta tiene una fuerte presencia en JFK y LaGuardia y un programa sencillo para quienes prefieren no preocuparse por el vencimiento de sus millas.

El peor programa de fidelidad es, muchas veces, aquel en el que acumulas pequeños saldos que nunca alcanzas a utilizar.

Para la mayoría de los viajeros ocasionales, concentrar vuelos y gastos en uno o dos programas que realmente coincidan con sus rutas habituales suele ser más rentable que repartir millas entre cinco aerolíneas diferentes.