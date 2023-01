Las mejores maletas de mano rígidas según las pruebas de Consumer Reports

Pusimos a prueba un montón de maletas de ruedas giratorias, tiramos de ellas, las arrastramos, las dejamos caer, las estiramos, las apuñalamos, las mojamos, y más. Dos maletas de $90 superaron a otras de más de $500.

Las pruebas de CR incluyeron lluvias simuladas para ver qué maletas de mano mantenían secos los objetos empacados.

En las recientes pruebas de Consumer Reports sobre equipaje de mano rígido, dos maletas baratas superaron a otras que costaban cientos de dólares más, incluida una que costaba seis veces más.

Esas maletas baratas ganadoras son las rígidas con ruedas de Made By Design (la marca de Target) y Amazon Basics. Ambas tienen un precio de $90 y se encuentran entre las cuatro maletas de mano recomendadas por Consumer Reports. La maleta mejor valorada por CR es una Samsonite, de $170.

Por el contrario, los modelos de equipaje rígido de Briggs & Riley, $549, y Hartmann, $500, se sitúan en el medio del grupo o por debajo.

Casco duro, golpes duros

La popularidad de las maletas rígidas ha crecido en los últimos años, gracias, en parte, al marketing de marcas de primera línea como Away y Rimowa. Al estar fabricadas normalmente con plástico de alta tecnología, las maletas rígidas son una buena opción para proteger tus objetos de valor. Algunos modelos se expanden en el centro como las maletas blandas, lo que ofrece mayor flexibilidad cuando se necesita más espacio. (También hemos evaluado bolsos de fin de semana y mochilas de viaje blandas en nuestro programa de revisiones Outside the Labs).

En su conjunto, las maletas de mano superaron satisfactoriamente nuestras pruebas. Todas recibieron una muy buena puntuación en general. Pero se diferenciaron en la facilidad de uso y en cómo resistieron a nuestras rigurosas simulaciones del desgaste y maltrato característico del uso de una maleta de viaje. Y esas diferencias pueden ser significativas cuando uno está de viaje.

“Vas a estar tirando del equipaje, recogiéndolo, subiendo y bajando cordones de aceras”, dice Chris Regan, el ingeniero que dirige las pruebas de equipaje de CR. “No sólo quieres que te sirva para el uso previsto, sino que también sobreviva si tienes que despacharlo, o si tienes que sentarte en la maleta durante una larga escala”.

Pruebas de resistencia a los viajes

En las pruebas de Consumer Reports, sometemos a pequeñas maletas de mano rígidas -modelos básicos- de numerosas marcas, a 31 evaluaciones diferentes de uso, durabilidad, ergonomía, seguridad y otros aspectos relacionados.

Para medir la durabilidad, por ejemplo, rellenamos cada maleta con tela hasta que su peso total fuera de casi 18 libras, y luego la hicimos rodar a lo largo de una cinta transportadora llena de obstáculos a lo largo del equivalente a 30 millas o más. Hicimos que una máquina levantara esas maletas cargadas por las asas 5,000 veces. Las dejamos caer a más de un metro sobre el suelo duro después de almacenarlas a temperaturas de verano e invierno, lo que puede ser muy dañino para el plástico rígido.

Dejamos las maletas cerradas bajo un aguacero para ver si se filtraba algo a través de la cremallera. Inflamos una gran bolsa de aire en su interior para comprobar la resistencia de las costuras. Cargamos casi 225 libras en la parte superior y a los lados para medir la resistencia de cada maleta en el fondo de una pila de carga. Y golpeamos dos veces cada maleta con un martillo metálico puntiagudo de 17 libras para ver qué pasaría si, por ejemplo, la maleta cayera accidentalmente del compartimento superior de un avión sobre un apoyabrazos.

No nos fijamos únicamente en la resistencia de las maletas. También tuvimos en cuenta la ergonomía: lo cómodo que resultaba abrir, guardar y cerrar cada maleta de mano rígida, y lo bien que funcionaban los distintos bolsillos, solapas, cierres y candados. Examinamos la facilidad con que hombres y mujeres de distintas tallas podían agarrar las asas y correas, y llevarlas y tirar de ellas. Comprobamos la estabilidad de cada maleta al rodar o tirar de ella para subir escalones y pasar por aceras, cordones, adoquines y caminos de tierra. Algunos de los modelos de equipaje de mano rígido de nuestras pruebas tienen la capacidad de expandirse en el centro mediante diseños que incluyen cremalleras y tejido antidesgarro; comprobamos cuánto más espaciosas eran esas maletas cuando se expandían.

Además, evaluamos la calidad de fabricación, el volumen que dicen soportar, y la seguridad.

Para probar la resistencia de las costuras de cada maleta, inflamos una cámara de aire de plástico en su interior.

Excelente equipaje de marcas conocidas

En general, todas las piezas de equipaje de mano rígidas que probamos nos parecieron muy buenas y seguras de usar. Los ganadores son de cuatro marcas conocidas; dos son de los tradicionales fabricantes de equipaje Samsonite y TravelPro, y dos son de las marcas de las tiendas Amazon y Target.

Cabe destacar que algunas maletas de mayor precio no lograron tan buenos resultados como las ganadoras. Descubrimos que la maleta Away The Carry-On, de $275, fue la más inestable en nuestras pruebas, sobre todo en superficies rugosas como adoquines; obtuvo una puntuación mediocre en ergonomía y diseño. La parte de las ruedas de la maleta Hartmann, $500, se agrietó irreparablemente en nuestra prueba de caída “en frío” (14º F); a las maletas de CALPAK, $195, y la de Delsey, $192, les sucedió lo mismo en nuestras pruebas de caída tanto en temperaturas frías como cálidas.

“Nuestras pruebas demuestran que el rendimiento no se corresponde con el precio”, afirma Regan.

Arrastramos las maletas rígidas de ruedas giratorias por una cinta transportadora llena de obstáculos para evaluar su durabilidad.

No todas las maletas cumplen con los requisitos de tamaño

Todas las maletas que evaluamos eran denominadas “de mano” o indicaban en su nombre que medían menos de 22 pulgadas de alto. Sin embargo, no debes suponer que lo que dicen las etiquetas cumple con los requisitos de tamaño de equipaje de mano -22x14x9 pulgadas- (alto por ancho por profundidad)- de las compañías aéreas nacionales estadounidenses más estrictas. Según las medidas indicadas por los fabricantes, no todas las maletas de nuestras calificaciones se ajustan a ese requisito.

Entre las maletas de mano mejor valoradas, sólo una -la Made by Design de Target- tiene posibilidades de ser aceptada sin importar la compañía aérea con la que vueles. Las maletas peor valoradas de Away, Briggs & Riley, CALPAK y Monos también se ajustan a los requerimientos de las compañías aéreas. Y las de Amazon y TravelPro se acercan bastante a esas dimensiones.

El mejor equipaje de mano rígido

Los miembros de CR pueden seguir leyendo nuestras valoraciones y reseñas detalladas de las mejores maletas de mano rígidas. Para más información sobre equipajes, los miembros de CR también pueden consultar nuestra guía de compra de equipaje y nuestras calificaciones basadas en encuestas sobre marcas de equipaje de mano (incluidas las maletas blandas no testeadas en estas pruebas), marcas de equipaje para despachar y minoristas de equipaje.

Samsonite Outline Pro Carry-On Spinner

Made By Design (Target) Hardside 20″ Carry-On Spinner Suitcase

TravelPro Maxlite 5 Expandable Carry-On Hardside Spinner

Amazon Basics 21-Inch Hardside Spinner

