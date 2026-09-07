Consejos para ahorrar dinero al rentar un auto en Estados Unidos y evitar cargos inesperados

Rentar un auto en Estados Unidos puede parecer sencillo hasta que llega el momento de retirarlo. El precio que parecía atractivo durante la búsqueda puede cambiar cuando aparecen el depósito de garantía, los seguros adicionales, los peajes, el combustible, un segundo conductor o determinadas tasas asociadas al lugar de recogida. Por eso, encontrar el auto con la tarifa diaria más baja no siempre significa conseguir el alquiler más barato.

La Federal Trade Commission (FTC) recomienda comparar el costo total y no quedarse únicamente con el precio anunciado. Entre los conceptos que pueden modificar considerablemente una reserva menciona los recargos de aeropuerto, el combustible, los conductores adicionales, el kilometraje, los peajes y las tasas por devolver el vehículo en otro lugar.

En destinos donde el auto forma parte central del viaje —Florida es probablemente el ejemplo más evidente— dedicar algunos minutos a revisar las condiciones puede representar un ahorro importante. Y algunas decisiones deben tomarse incluso antes de elegir la compañía.

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No compares únicamente cuánto cuesta el auto por día

Es probablemente el error más habitual. Dos vehículos pueden aparecer en una búsqueda a $25 y $32 diarios y, sin embargo, el segundo puede terminar siendo más económico después de sumar todo lo demás.

Antes de reservar conviene mirar:

Precio total del alquiler.

Impuestos y cargos obligatorios.

Monto del depósito.

Política de combustible.

Kilometraje.

Cobertura incluida.

Costo por conductor adicional.

Peajes.

Política de cancelación.

Lugar exacto de recogida.

Posibles cargos por devolver el vehículo en otra oficina.

La FTC advierte precisamente que los precios anunciados no siempre reflejan todo lo que terminará pagando el viajero. Para un alquiler de una semana, incluso una diferencia aparentemente pequeña puede cambiar por completo cuando una alternativa requiere un depósito mucho más alto o agrega cargos diarios que la otra ya tiene incluidos.

Algunas aerolíneas tienen buenos acuerdos con rentadoras de carros. Crédito: Imagen creada con AI / Georgina Elustondo | Impremedia

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Antes de pagar otro seguro, comprueba qué cobertura ya tienes

Este es uno de los puntos en los que más dinero puede gastarse innecesariamente. En el mostrador pueden ofrecerse diferentes productos: protección contra daños, responsabilidad civil adicional, asistencia en carretera, cobertura de pertenencias y otras opciones.

Pero comprar todas automáticamente no siempre es necesario. Si resides en Estados Unidos y ya tienes un seguro de automóvil, parte de esa cobertura podría extenderse a un vehículo rentado. Además, algunas tarjetas de crédito incluyen protección para autos de alquiler cuando la reserva se paga con esa tarjeta y se cumplen ciertas condiciones.

La FTC recomienda comprobar tanto la póliza personal como los beneficios de la tarjeta antes de contratar coberturas adicionales.

El Insurance Information Institute hace la misma recomendación: antes de rentar, conviene consultar con la aseguradora qué protección del vehículo personal se traslada al auto de alquiler y qué exclusiones existen.

Esto es especialmente importante para visitantes extranjeros, que normalmente no cuentan con una póliza estadounidense propia y deben analizar con más cuidado qué protección necesitan.

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CDW, LDW y cobertura adicional no significan exactamente lo mismo

En el mostrador suelen aparecer siglas que pueden resultar confusas. La Collision Damage Waiver (CDW) o Loss Damage Waiver (LDW) no es exactamente un seguro tradicional. Es una renuncia mediante la cual la compañía limita, bajo determinadas condiciones, cuánto puede reclamar al conductor si el vehículo sufre daños o es robado.

La cobertura puede tener exclusiones y no necesariamente protege frente a responsabilidad civil, lesiones o pertenencias personales. Por eso no conviene decidir en el mostrador bajo presión.

Lo ideal es llegar sabiendo qué cubre la tarifa, cuál es el deducible, qué cubre tu póliza personal, qué protección ofrece tu tarjeta, y cuánto cuesta cualquier cobertura adicional.

Es importante entender cuánto dinero bloquea la rentadora al alquilar un vehículo. Crédito: Shutterstock

El depósito puede ser tan importante como el precio

Hay un detalle que muchos viajeros descubren recién en el mostrador: rentar un vehículo suele requerir que la compañía bloquee temporalmente una cantidad de dinero en la tarjeta. No es necesariamente un cargo. Es una autorización que funciona como garantía frente a posibles daños, combustible pendiente u otros gastos.

El problema aparece cuando esa retención consume buena parte del límite disponible de la tarjeta. Supongamos que una persona viaja con una tarjeta que tiene $2,000 disponibles y la rentadora bloquea $1,000. Aunque después libere ese dinero, durante las vacaciones el viajero podría quedarse con solo la mitad de su crédito disponible.

Por eso, al comparar autos baratos, también hay que mirar cuánto dinero exige cada proveedor como depósito de garantía.

La FTC señala que las empresas pueden bloquear en tarjetas de crédito o débito una suma superior al valor inicialmente acordado para la renta.

En algunos comparadores ya existen filtros específicos para buscar vehículos con depósitos bajos e incluso determinadas reservas sin depósito. DiscoverCars, por ejemplo, permite identificar ofertas con fianza reducida y dispone de una opción denominada “Sin fianza”. Esa modalidad elimina la retención, aunque no elimina la responsabilidad del conductor por daños, combustible, multas u otros cargos previstos en el contrato.

La conclusión es sencilla: un auto unos dólares más caro por día puede ser más conveniente si evita bloquear una cantidad de dinero que necesitarás durante el viaje.La conclusión es sencilla: un auto unos dólares más caro por día puede ser más conveniente si evita bloquear una cantidad de dinero que necesitarás durante el viaje.

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Recoger el auto en el aeropuerto puede costar más

La comodidad tiene un precio. Retirar el vehículo apenas se baja del avión suele ser la opción más práctica, pero algunos aeropuertos aplican cargos y concesiones que terminan incorporándose al alquiler.

La FTC menciona específicamente los airport surcharges entre los gastos que conviene revisar antes de reservar. Por eso vale la pena hacer dos búsquedas: recogida en el aeropuerto y recogida en una oficina cercana dentro de la ciudad.

Pero no hay que mirar solamente la diferencia del auto. Si para ahorrar $25 necesitas pagar $50 entre Uber de ida y vuelta, la supuesta oferta deja de serlo.

El ahorro tiene sentido cuando la diferencia final compensa el traslado y el tiempo adicional.

Los peajes pueden convertirse en uno de los gastos más inesperados

Esto merece especial atención en Florida. Miami, Orlando y buena parte de las rutas turísticas tienen carreteras de peaje. Las compañías de alquiler suelen ofrecer programas para gestionarlos, pero las condiciones son diferentes según el proveedor.

Algunos cobran el peaje más una tarifa administrativa. Otros ofrecen planes diarios. En determinadas modalidades puede existir un cargo incluso en jornadas en las que apenas se utilizan autopistas de pago.

La FTC aconseja revisar el sistema de peajes de cada rentadora antes de salir, porque las estructuras de cobro varían considerablemente.

Antes de aceptar un paquete en el mostrador, pregunta: ¿Cuánto cuesta por día? ¿Se cobran solo los días que uso un peaje? ¿Hay una tarifa máxima? ¿Puedo utilizar mi propio dispositivo?

En un viaje de dos semanas, esa diferencia puede ser considerable.

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Cuidado con el conductor adicional

Si dos personas van a manejar, ambas deberían aparecer en el contrato cuando sea necesario. Agregar un segundo conductor puede generar un cargo diario. La cantidad depende de la compañía, el estado y la relación entre los conductores.

Lo importante es no intentar ahorrar dejando fuera a una persona que realmente conducirá. Si ocurre un accidente mientras maneja alguien no autorizado, determinadas coberturas podrían dejar de aplicar.

Por eso conviene comparar desde el principio ofertas que contemplen las necesidades reales del viaje.

Un SUV barato puede salir caro si no lo necesitas

En Estados Unidos abundan los SUV y puede ser tentador alquilar uno aunque viajen dos personas. Pero un vehículo más grande normalmente significa más consumo de combustible, una tarifa potencialmente mayor y, en algunos casos, depósitos o coberturas más costosos.

También ocurre el problema inverso. Reservar el auto más pequeño posible para una familia de cinco con cinco maletas puede terminar en una mejora de categoría mucho más cara en el mostrador.

Antes de pagar, piensa en personas y equipaje real, no solamente en el número de asientos anunciado.

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Devolverlo en otra ciudad puede cambiar completamente el precio

Una ruta Miami-Orlando parece ideal para retirar el vehículo en una ciudad y dejarlo en la otra. Y muchas veces lo es. Pero la modalidad conocida como one way puede tener una tarifa adicional por devolución en otra oficina.

La FTC incluye los drop-off fees entre los cargos que pueden aumentar significativamente el costo.

Vale la pena comparar dos escenarios completos:

Opción A: devolver en otra ciudad.

Opción B: regresar con el auto al punto original.

A veces pagar la tarifa one way es razonable porque evita horas de conducción, gasolina y peajes. Otras veces la diferencia es tan grande que conviene reorganizar el recorrido.

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Reservar antes y volver a mirar puede ahorrar dinero

Los precios de renta de autos son dinámicos. Pueden subir cuando queda poco inventario, pero también bajar después de haber reservado. Por eso, si eliges una tarifa con cancelación gratuita, tiene sentido revisar nuevamente el precio algunas semanas o días antes del viaje.

Si aparece exactamente la misma categoría con mejores condiciones y puedes cancelar sin costo, puedes reemplazar la reserva.

Eso sí: nunca canceles la primera hasta comprobar que la segunda está realmente confirmada.Eso sí: nunca canceles la primera hasta comprobar que la segunda está realmente confirmada.

Entonces, ¿cómo rentar un auto más barato en Estados Unidos?

La mayor posibilidad de ahorro no suele estar en un único truco. Está en combinar decisiones pequeñas: reservar con tiempo, elegir el tamaño correcto, comprobar el depósito, evitar coberturas duplicadas, entender los peajes, revisar el kilometraje y saber exactamente qué combustible debe tener el tanque cuando devuelvas el vehículo.

Y, sobre todo, comparar el precio final. Un auto anunciado a $15 diarios no es necesariamente más barato que uno de $25. Si el primero termina sumando seguros innecesarios, cargos de aeropuerto, un segundo conductor, combustible y peajes mal elegidos, el ahorro puede desaparecer antes de salir del estacionamiento.

Cuando se renta un auto en Estados Unidos, el verdadero buen precio no es el que aparece primero en el buscador. Es el que sigue siendo bueno cuando ya están sumados todos los gastos del viaje.

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