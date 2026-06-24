Cómo preparar tu auto para un viaje por carretera





Los expertos de Consumer Reports explican las inspecciones más importantes que debes hacer para que tu próximo viaje familiar sea seguro, cómodo y sin preocupaciones.

By Keith Barry

A pesar de la preocupación por los precios de la gasolina, los estadounidenses siguen planeando salir a la carretera. Más de un tercio de los viajeros encuestados por la firma de investigación turística Future Partners tienen planeado un viaje para este verano y están ajustando su presupuesto ante el aumento de los precios.

Pero ahorrar dinero no significa divertirse menos, especialmente si sigues los consejos de nuestros expertos. Si estás planeando un viaje durante las vacaciones, tenemos recomendaciones para ayudarte a ahorrar en gastos como gasolina y peajes, para que puedas destinar más dinero a disfrutar de buena comida y experiencias auténticas.

Lista de verificación: llantas, líquidos y otros preparativos para el viaje

Asegúrate de que tu vehículo esté listo para salir a la carretera. Comienza por las llantas, incluida la de repuesto si tu auto tiene una. Revisa la presión y el estado de la banda de rodadura, y busca señales visibles de desgaste o daños. Llena el depósito del líquido limpiaparabrisas y cambia las escobillas si tienen seis meses o más de uso.

Para otras revisiones, considera llevar tu vehículo a un taller de confianza, especialmente si no ha recibido servicio en más de un año, recomienda John Ibbotson, jefe de mecánicos de CR. Pide que inspeccionen las correas y mangueras auxiliares, ya que algunas pueden durar tan solo cinco años o 50,000 millas. También solicita que revisen el aceite, el refrigerante y los líquidos de la dirección asistida y los frenos para verificar que tengan el nivel adecuado y que no estén contaminados.

Lo que debes hacer antes de salir

Kit de emergencia para el auto: Lleva cables para pasar corriente, una linterna, cinta adhesiva resistente, herramientas básicas y un medidor de presión para llantas. Un arrancador portátil también puede servir para cargar tu teléfono y arrancar el auto.

Equipaje: Si tu vehículo tiene puntos de anclaje para carga, úsalos para asegurar los objetos pesados. Evita que las maletas bloqueen la visibilidad del conductor.

Portaequipajes, portabicicletas y portaesquís: Después de instalarlos, conduce unos minutos con ellos vacíos y luego detente para comprobar que sigan bien sujetos. (Aprende a elegir y usar el portabicicletas adecuado).

Internet: Si tu vehículo cuenta con un punto de acceso WiFi integrado, considera activarlo durante un mes para que todos los pasajeros puedan conectar sus dispositivos.

Mascotas: Por seguridad, las mascotas deben viajar en una transportadora o con un arnés de seguridad bien sujeto y acolchado. Si es necesario, puedes encontrar hospitales veterinarios acreditados a lo largo de tu ruta en aaha.org.

Botiquín y suministros: Lleva vendas, algo que pueda usarse como torniquete y analgésicos, por si una enfermedad o lesión se convierte en un recuerdo no deseado del viaje.

Peajes: Algunos estados ya no aceptan efectivo. Planifica tu ruta con anticipación y obtén el dispositivo de peaje electrónico que necesites, como E-ZPass. Los peajes podrían tener descuento, y además es más fácil que pagar las facturas de peaje por correo más tarde.

Asientos para niños: Casi la mitad de los asientos infantiles para auto están instalados incorrectamente. Visita cert.safekids.org para obtener más información sobre una instalación segura. (Consulta nuestras calificaciones y guía de compra de asientos de seguridad para auto.)

Cómo ahorrar dinero en gasolina

Aprende a sacar el máximo provecho de cada dólar que gastas en combustible.

Inscríbete en un plan de asistencia en carretera

No pierdas tiempo ni dinero lidiando con problemas que pueden arruinar un viaje, como una llanta ponchada, una avería mecánica o algo peor. Un plan de asistencia en carretera puede ahorrarte muchos dolores de cabeza al conectarte con proveedores de servicio si necesitas pasar corriente a la batería, una grúa o un cambio de llanta. Además, contratar un plan de asistencia puede ayudarte a ahorrar dinero. Pagar de tu bolsillo por un remolque de larga distancia puede costar cientos de dólares, mientras que los planes de asistencia en carretera suelen costar entre $35 y $120 al año. Contrata el plan antes de tu viaje, ya que la cobertura podría no entrar en vigor de inmediato.

AAA ofrece el servicio de asistencia en carretera más conocido, pero AARP y muchas compañías de seguros de auto también ofrecen este beneficio. Algunos proveedores de telefonía móvil, como Verizon, ofrecen este servicio por una tarifa mensual. Antes de contratar un plan, verifica que no estés pagando dos veces por el mismo servicio. Algunos vehículos más nuevos lo incluyen sin costo durante varios años después de la compra o el arrendamiento. Además, algunas tarjetas de crédito también lo ofrecen como beneficio adicional.

Cómo aprovechar al máximo tu viaje

Tenemos algunas ideas nuevas para ti, desde cómo descubrir moteles fuera de lo común hasta cómo crear la lista de reproducción perfecta para tu viaje por carretera.

Come como un local

Cuando llegues a tu destino, busca reseñas de restaurantes en internet. También puedes consultar sitios especializados donde los residentes recomiendan sus lugares favoritos para comer. Preguntar a comerciantes locales o al personal del hotel suele ser una excelente forma de descubrir joyas escondidas que no aparecen en las guías turísticas – como pequeños restaurantes de carretera, camiones de comida y lugares de BBQ que quizá pasarías de largo sin darte cuenta.

Explora lugares históricos

El Registro Nacional de Lugares Históricos (National Register of Historic Places) y otros sitios web pueden ayudarte a encontrar destinos de gran importancia cultural. Descubre joyas de la arquitectura moderna de arquitectos como Eero Saarinen en Columbus, Indiana. Disfruta de una comida en el Historic Magnolia House de Greensboro, Carolina del Norte, uno de los pocos lugares entre Atlanta y Richmond que recibía a huéspedes afroamericanos durante la era de las leyes Jim Crow. También puedes recorrer en auto, bicicleta o a pie algunos tramos de la pintoresca Columbia River Highway en Oregón.

Aprovecha tus puntos de recompensa

Muchos programas de recompensas de viaje extendieron las fechas de vencimiento de sus puntos durante los primeros meses y años de la pandemia. Algunas de esas extensiones ya terminaron, así que revisa las fechas de vencimiento de los puntos que tengas acumulados en tarjetas de crédito, hoteles y otros programas de viaje para conocer el estado de tus cuentas. Podrías sorprenderte al encontrar puntos que habías olvidado y que tal vez sean suficientes para obtener una noche de hotel gratis o una mejora de categoría.

Hospédate en lugares con personalidad

¿Cansado de los hoteles de cadena que parecen todos iguales? Muchos moteles clásicos de carretera están siendo renovados con esmero para transportarte directamente a la década de 1950. Combinan el encanto retro con comodidades modernas, como habitaciones remodeladas con duchas a ras de suelo y detalles de diseño de mediados del siglo XX; muchos también cuentan con piscinas, fogatas al aire libre e incluso spas. Puedes encontrar fotos e información en HipLodge.

Crea una banda sonora para tu viaje por carretera

¿Quieres saber qué canciones estarán sonando una y otra vez cuando llegues a tu destino? Apple Music City Charts te muestra las canciones más escuchadas en más de 100 ciudades y regiones del país. Además, algunas oficinas de turismo han creado listas de reproducción especialmente diseñadas para reflejar la esencia de un lugar. Hay playlists para Nashville, Tennessee, y Nueva Orleans, por supuesto, pero ¿sabías que también puedes encontrar música inspirada en la región de Finger Lakes, en Nueva York?

Descubre nuevos paisajes

Se esperan grandes multitudes en los parques nacionales y otros destinos populares este verano, pero a menudo puedes encontrar alternativas impresionantes muy cerca. Por ejemplo, si no consigues una reservación para visitar el Parque Nacional Yosemite durante las horas de mayor afluencia, puedes buscar otras opciones en California en el sitio web del Servicio de Parques Nacionales. A unos 90 minutos de distancia encontrarás el Monumento Nacional Devils Postpile y su espectacular cascada Rainbow Falls, de 101 pies de altura.

Nota del editor: Este artículo se ha actualizado desde su publicación original en la edición de julio de 2022 de la revista Consumer Reports.

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