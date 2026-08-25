Adiós a estos 10 SUV: no habrá modelo 2027 para ellos

El catálogo de SUV en Estados Unidos está por sufrir una poda considerable. Diez modelos, entre ellos nombres con largo recorrido comercial y propuestas eléctricas recientes, no llegarán al año modelo 2027 y algunos ya no estarán disponibles desde el próximo año.

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Las razones varían según cada fabricante. Hay marcas que reorganizan sus plantas para dar paso a vehículos eléctricos más asequibles, otras que responden a caídas en la demanda y algunas que enfrentan restricciones regulatorias que las obligan a replantear su oferta.

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Ford y Acura le dicen adiós a dos referentes

El Ford Escape sale de la alineación tras casi 25 años en el mercado. Su desaparición libera espacio de producción para una nueva familia de eléctricos económicos, y deja al Ford Bronco Sport como la principal opción de la marca en SUV compactos. El nombre Escape podría regresar más adelante, aunque Ford no lo ha confirmado.

El Acura RDX también termina su ciclo. La generación actual llegó para 2019 y no tendrá reemplazo inmediato, aunque la marca ya trabaja en un sucesor híbrido que tardará un par de años en llegar.

La ola eléctrica también tiene bajas

El Honda Prologue deja de fabricarse al cierre de 2026, apenas dos años después de su llegada como modelo 2024. Honda apuesta ahora con más fuerza por los híbridos, y el SUV eléctrico de la familia Honda 0 Series tampoco avanzará a producción por el momento.

El Tesla Model X, uno de los pioneros del SUV eléctrico de lujo con sus puertas Falcon Wing, será retirado para 2027. Tesla ha movido recursos hacia otros frentes, entre ellos sus desarrollos de robótica humanoide.

El Volkswagen ID.4 pausa su fabricación en Norteamérica para dar prioridad al Atlas, considerado más rentable para la marca. Volkswagen sugiere que podría haber una nueva versión del modelo más adelante.

BMW, Volvo y Polestar reducen su oferta

El BMW iX no recibirá más asignaciones para Estados Unidos tras 2026. La llegada de la plataforma Neue Klasse y el nuevo iX3 le restan protagonismo dentro del portafolio eléctrico de la marca.

El Volvo EX30 se va después de solo un año en el mercado estadounidense, pese a haber llegado con un precio de entrada cercano a $40 mil dólares y una versión de doble motor con 422 caballos de fuerza.

Polestar retira los modelos 3 y 4 de Estados Unidos por restricciones que aplican a vehículos conectados con componentes vinculados a China o Rusia.

Jaguar y Land Rover cierran una etapa

El Jaguar F-Pace se despide como el último modelo convencional de la marca, antes de que Jaguar dé el salto hacia una identidad más exclusiva y de mayor precio. Se ofreció con motores de gasolina, diésel, versiones híbridas y hasta una variante SVR con motor V8.

El Land Rover Discovery Sport, uno de los modelos de acceso más vendidos de la marca, termina su producción en diciembre de 2026 para dar paso a la próxima generación de vehículos de JLR.

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