La aerolínea de EE.UU. que más problemas tiene con las maletas: 5,800 equipajes afectados cada día

Perder de vista la maleta después de entregarla en el aeropuerto es uno de los mayores temores de cualquier viajero. Y aunque la mayoría del equipaje llega correctamente a destino, los nuevos datos de Estados Unidos muestran que el problema continúa afectando a miles de pasajeros cada día.

Más de un millón de piezas de equipaje fueron manejadas incorrectamente durante el primer semestre de 2026 entre las principales aerolíneas estadounidenses, según datos recopilados por el Departamento de Transporte de Estados Unidos (DOT). Eso incluye equipaje perdido, retrasado, dañado o robado.

Al comparar el desempeño de las compañías, American Airlines aparece entre las aerolíneas con la mayor tasa de problemas con el equipaje, mientras que Allegiant Air se encuentra en el extremo opuesto.

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American Airlines registra una de las tasas más altas

Un análisis de los datos correspondientes a enero-junio de 2026 sitúa a la red de American Airlines con una tasa aproximada de 0.73 maletas mal manejadas por cada 100 transportadas.

Puede parecer un porcentaje pequeño, pero el enorme volumen de pasajeros y equipaje que mueve la compañía hace que la cifra se traduzca en cientos de miles de casos.

Los datos oficiales del DOT correspondientes específicamente a junio refuerzan la tendencia: la red de American Airlines transportó 9,931,023 maletas durante ese mes y reportó 75,543 piezas mal manejadas, equivalente a 0.76 por cada 100.

Si se considera únicamente American Airlines, sin sus socios regionales, la tasa de junio fue incluso superior: 0.84 por cada 100 maletas.

¿Cuál es la aerolínea con menos problemas de equipaje?

En el otro extremo aparece Allegiant Air. Durante junio, la compañía transportó 706,966 piezas de equipaje y registró 892 casos de equipaje mal manejado, una tasa de apenas 0.13 por cada 100 maletas.

También tuvieron un desempeño considerablemente mejor que American compañías como JetBlue y Delta durante ese mes.

Esto no significa necesariamente que una aerolínea vaya a perder la maleta de un pasajero concreto. Las estadísticas reflejan el número de incidentes sobre el volumen total de equipaje transportado y pueden estar condicionadas por factores como las conexiones y la complejidad de cada red.

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Más de 5,800 maletas afectadas cada día

Al llevar los datos del primer semestre a un promedio diario, el problema adquiere otra dimensión. Los más de un millón de casos registrados entre enero y junio equivalen a alrededor de 5,800 piezas de equipaje afectadas cada día en Estados Unidos.

La categoría utilizada por las autoridades es importante. El DOT no contabiliza únicamente las maletas que desaparecen definitivamente.

La estadística de “mishandled baggage” incluye equipaje que puede haber sido perdido, retrasado, dañado o robado, por lo que hablar simplemente de “maletas perdidas” puede dar una imagen incorrecta del fenómeno.

Qué hacer si una aerolínea pierde o retrasa una maleta

El Departamento de Transporte recomienda que los pasajeros reporten inmediatamente el problema a la aerolínea antes de abandonar el aeropuerto y conserven toda la documentación relacionada con el equipaje.

Además, las aerolíneas tienen obligaciones frente a los pasajeros cuando una maleta se pierde o resulta dañada.

Para vuelos nacionales dentro de Estados Unidos existe un límite máximo de responsabilidad establecido por las autoridades federales, aunque la compensación concreta dependerá de las pérdidas demostrables y de las circunstancias de cada caso.

También es recomendable conservar los recibos de gastos razonables realizados mientras el equipaje permanece retrasado y revisar las condiciones específicas de la compañía.

Para reducir las consecuencias de un incidente, conviene llevar medicamentos, documentos, objetos de valor y al menos algunos artículos esenciales en el equipaje de mano, además de conservar el comprobante de la maleta facturada.

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