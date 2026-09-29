Esperar un vuelo más barato les salió caro: casi la mitad terminó pagando más

A pocas semanas de Thanksgiving y con Navidad y Año Nuevo en el horizonte, una encuesta de American Automobile Association (AAA) muestra que esperar una caída de precios puede salir caro. El 49% de los residentes de Florida consultados dijo haber postergado alguna reserva y haber terminado pagando más.

Esperar hasta último momento con la esperanza de conseguir un vuelo o un hotel más barato puede convertirse en una apuesta costosa durante las fiestas.

Una nueva encuesta de AAA – The Auto Club Group encontró que casi la mitad de los residentes de Florida consultados tuvo precisamente esa experiencia: 49% retrasó alguna vez una reserva de viaje y finalmente terminó pagando más de lo que habría desembolsado si hubiera comprado antes.

El dato cobra especial relevancia cuando empiezan a organizarse los viajes para Thanksgiving, Navidad y Año Nuevo, uno de los períodos de mayor demanda del calendario estadounidense.

El 49% esperó y terminó pagando más

Entre quienes dijeron haber retrasado una reserva, 15% aseguró que terminó pagando significativamente más, mientras que otro 34% pagó algo más.

¿Entonces por qué esperar? La principal razón es económica. El 41% mencionó preocupaciones por el presupuesto y otro 36% dijo que esperaba que los precios bajaran.

También aparecen motivos familiares y prácticos:

26% espera que familiares o amigos confirmen sus planes.

24% posterga la decisión por temor al clima o a posibles interrupciones del viaje.

Para AAA, el problema es que en fechas de alta demanda esperar una oferta mejor puede terminar teniendo el efecto contrario.

Los viajes de Thanksgiving y Navidad de 2026 se perfilan como los más caros de la última década, con vuelos más costosos y alta demanda en Estados Unidos. Crédito: Imagen creada con AI | Impremedia

Septiembre y octubre son meses clave para planificar las fiestas

El estudio encontró que 26% de los floridanos comienza a organizar sus viajes festivos durante septiembre y octubre. Solo un 10% espera hasta noviembre o diciembre para empezar a hacerlo. “Muchos viajeros esperan encontrar una mejor oferta si esperan, pero esa estrategia no siempre da resultado”, explicó Mark Jenkins, portavoz de AAA – The Auto Club Group.

La organización no recomienda comprar automáticamente la primera tarifa disponible. Su consejo es empezar a investigar con anticipación, comparar alternativas y tomar una decisión antes de que se reduzca la disponibilidad, especialmente cuando se trata de vuelos.

El arrepentimiento más común: gastar demasiado

La encuesta también preguntó qué genera más estrés cuando se organiza un viaje. Mantenerse dentro del presupuesto y conseguir el mejor precio aparecen entre las principales preocupaciones.

Y cuando el viaje ya terminó, el arrepentimiento más frecuente es haber gastado demasiado, seguido por haber esperado demasiado tiempo para hacer la reserva.

Eso no significa que todas las tarifas vayan a subir de manera constante. Los precios de los vuelos y hoteles pueden variar varias veces al día. Pero en períodos como Thanksgiving y Navidad, la disponibilidad de los horarios más convenientes y las habitaciones más demandadas tiende a reducirse a medida que se acerca la fecha.

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Viajar unos días antes o después puede ahorrar dinero

AAA señala una estrategia sencilla para quienes tienen flexibilidad: evitar la semana o los días de mayor demanda alrededor del feriado.

Entre los viajeros que prefieren tomar sus vacaciones antes o después de la semana festiva:

51% lo hace para conseguir precios más bajos.

49% busca evitar multitudes.

33% quiere reducir el estrés asociado al viaje.

En otras palabras, cambiar algunos días las vacaciones puede influir tanto en el precio como en la experiencia del viaje.

Cinco recomendaciones de AAA antes de reservar

La organización propone comenzar por definir cuánto se puede gastar antes de mirar vuelos, hoteles o paquetes. Luego recomienda:

Comparar varias fechas de salida y regreso.

Evaluar viajar antes o después de los días pico.

Crear alertas de precios y seguir la evolución de las tarifas.

Comparar destinos y opciones antes de decidir.

Reservar cuando el itinerario y el precio encajen con el presupuesto, en lugar de esperar indefinidamente una eventual rebaja.

La planificación temprana también deja más alternativas de vuelos, hoteles y paquetes, y brinda mayor margen para hacer cambios si los planes familiares se modifican.

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Los viajes internacionales requieren todavía más anticipación

AAA señala que las vacaciones internacionales, los itinerarios que recorren varios países, los cruceros y los viajes familiares complejos son precisamente los que más llevan a los consumidores a buscar ayuda profesional.

En esos casos, empezar antes puede permitir comparar conexiones, requisitos, hoteles y distintas combinaciones de fechas sin quedar condicionado por lo que todavía tenga disponibilidad a último momento.

La advertencia llega cuando todavía faltan semanas para Thanksgiving y casi tres meses para Navidad. Para quienes planean viajar durante las fiestas, AAA considera que este es el momento de empezar a comparar, aunque todavía no estén preparados para comprar.

Qué dice exactamente la encuesta

El AAA Consumer Pulse Survey fue realizado en línea entre 400 residentes adultos de Florida del 5 al 13 de agosto de 2026.

Los resultados fueron ponderados por edad y género y tienen un margen máximo de error de ±4.9 puntos porcentuales. Por eso, las cifras describen a la muestra de residentes de Florida consultada y no deben interpretarse como una medición de todos los viajeros de Estados Unidos.

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