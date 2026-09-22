Disney World 2027: el nuevo ticket para Latinoamérica que suma 4 parques y beneficios

Quienes estén planeando un viaje a Walt Disney World en 2027 tendrán una nueva opción de boleto pensada especialmente para visitantes de América Latina.

Disney anunció este 22 de septiembre el Ticket Mágico de 4 Días, 4 Parques, que permitirá ingresar una vez a cada uno de sus cuatro parques temáticos de Florida: Magic Kingdom, EPCOT, Disney’s Hollywood Studios y Disney’s Animal Kingdom. La oferta estará disponible para viajes con fecha de inicio entre el 3 de enero y el 22 de mayo de 2027.

Además, los suscriptores activos de Disney+ que cumplan las condiciones de la promoción podrán sumar sin costo adicional la Opción de Parques Acuáticos y Deportes, que habilita hasta cuatro visitas a determinadas experiencias.

Puedes ver: Qué viajes eligen los latinos en Estados Unidos

Cómo funciona el Ticket Mágico de 4 Días, 4 Parques

La propuesta incluye cuatro entradas para utilizar durante cuatro días diferentes. Cada día corresponde a uno de los cuatro parques:

Magic Kingdom Park.

EPCOT.

Disney’s Hollywood Studios.

Disney’s Animal Kingdom Theme Park.

El boleto permite visitar un parque temático por día y no repetir parque. Debe utilizarse dentro de los 7 días consecutivos posteriores a la fecha de inicio elegida. Pero, si el viajero incorpora la Opción de Parques Acuáticos y Deportes incluida para suscriptores elegibles de Disney+, el período de uso se extiende a 8 días consecutivos.

Disney no informó en el anuncio difundido para América Latina cuál será el precio inicial del nuevo boleto.

Disney World lanza una oferta especial para Latinoamérica: incluye 4 parques y beneficios para suscriptores de Disney+ Crédito: Walt Disney World Resort | Cortesía

Puedes ver: Cuánto cuesta viajar a Disney World: mejores fechas para ir a Disney

Qué beneficio reciben los suscriptores de Disney+

La promoción incorpora un incentivo adicional para quienes tengan una suscripción activa a Disney+. Con la compra elegible del Ticket Mágico de 4 Días, 4 Parques, podrán recibir incluida la Opción de Parques Acuáticos y Deportes.

Esta opción permite realizar hasta cuatro visitas adicionales a experiencias seleccionadas.

Entre ellas se encuentran:

Disney’s Typhoon Lagoon.

Disney’s Blizzard Beach.

ESPN Wide World of Sports Complex.

Disney’s Oak Trail Golf Course.

FootGolf en Disney’s Oak Trail.

Disney’s Fantasia Gardens Miniature Golf Course.

Disney’s Winter Summerland Miniature Golf Course.

La disponibilidad de los parques acuáticos dependerá del calendario operativo, cierres estacionales, mantenimiento y condiciones climáticas.

Para acceder al beneficio, el usuario deberá iniciar sesión en el sitio de Walt Disney World utilizando el mismo correo electrónico asociado a su suscripción activa de Disney+. En el caso de una nueva suscripción, Disney advierte que la elegibilidad puede demorar aproximadamente una hora en reflejarse.

Quiénes pueden acceder a la promoción

La nueva oferta está dirigida a residentes de América Latina mayores de 18 años. La compra debe realizarse a través de los canales directos autorizados por Disney y será necesario demostrar que la suscripción a Disney+ está activa para recibir el beneficio adicional.

Los boletos son intransferibles y no reembolsables. Y tanto las atracciones como los parques acuáticos, experiencias y horarios pueden modificarse, cerrar o ser cancelados.

Puedes ver: Vuelos baratos 2026: trucos para viajar en familia a bajo costo

Qué novedades tendrá Disney World en 2027

Las fechas de esta promoción coinciden con un año particularmente importante para Walt Disney World, que prepara nuevas atracciones, espectáculos y renovaciones en varios de sus parques.

Uno de los cambios más llamativos llegará a Magic Kingdom. Walt Disney’s Carousel of Progress permanece cerrado desde julio de 2026 para una gran renovación y Disney prevé que vuelva a abrir hacia finales de la primavera de 2027. La nueva versión incorporará cuatro décadas adicionales y una escena con la primera figura Audio-Animatronics de Walt Disney desarrollada en Florida.

Disney confirmó además que Jamie Lee Curtis y Bryan Cranston prestarán sus voces a Sarah y John, los protagonistas de la clásica atracción.

La ventana entre enero y mayo suele ser especialmente atractiva para viajeros latinoamericanos por varias razones. Crédito: Walt Disney World Resort | Cortesía

Puedes ver: 7 hoteles buenos y baratos en Las Vegas para un fin de semana perfecto

EPCOT tendrá dos grandes festivales durante la promoción

Quienes viajen durante los primeros meses de 2027 también podrán coincidir con dos de los principales eventos estacionales de EPCOT.

El EPCOT International Festival of the Arts se celebrará del 15 de enero al 1 de marzo de 2027. El festival combina artes visuales, gastronomía y espectáculos, además de la serie de conciertos DISNEY ON BROADWAY.

Más adelante, llegará el EPCOT International Flower & Garden Festival, previsto del 10 de marzo al 31 de mayo.

De esta manera, prácticamente todo el período cubierto por la nueva oferta latinoamericana coincidirá con alguno de los grandes festivales de EPCOT.

Monstropolis llegará a Hollywood Studios

Disney’s Hollywood Studios también tendrá importantes novedades en 2027. La nueva área temática Monstropolis, inspirada en Monsters, Inc., comenzará a recibir visitantes durante el año.

Mientras continúa el desarrollo de la montaña rusa anunciada anteriormente, Disney adelantó que en 2027 abrirán un espectáculo teatral, dos experiencias gastronómicas y una tienda temática.

También se esperan propuestas como The Magic of Disney Animation, mientras otras experiencias anunciadas para Walt Disney World incluyen Bluey’s Wild World y nuevas incorporaciones vinculadas con personajes y franquicias de Disney.

Puedes ver: Subieron a una famosa montaña rusa en California y terminaron en cirugía cerebral: el inquietante historial de X2

Cuándo conviene usar esta oferta

La ventana entre enero y mayo suele ser especialmente atractiva para viajeros latinoamericanos por varias razones. Enero y febrero coinciden con temperaturas más moderadas en Florida, mientras que marzo, abril y mayo permiten aprovechar el clima más cálido y, en algunos períodos, los parques acuáticos.

También habrá que considerar vacaciones escolares, Semana Santa y otros momentos de alta demanda, porque la disponibilidad y los precios de alojamiento pueden variar considerablemente.

La nueva promoción tendrá fechas de inicio desde el 3 de enero hasta el 22 de mayo de 2027, por lo que quienes quieran utilizarla deberán elegir su primer día dentro de ese período.

Para suscriptores elegibles de Disney+, el beneficio adicional puede resultar especialmente útil para quienes planeen permanecer aproximadamente una semana en Orlando: los cuatro días de parques temáticos pueden combinarse con jornadas de parque acuático, minigolf u otras experiencias sin concentrar todas las actividades en días consecutivos.

La oferta confirma además una tendencia que Disney viene reforzando para América Latina: crear productos específicos para viajeros de la región y sumar beneficios asociados a su ecosistema de Disney+.

Puedes ver: Ciclo escolar 2026-2027 en California: cuándo comienzan las clases, vacaciones y feriados