Ciclo escolar 2026-2027 en California: cuándo comienzan las clases, vacaciones y feriados

Cada distrito escolar en California tiene autonomía para establecer su propio calendario, sin embargo, el regreso a clases 2026-2027 ya tiene una planificación establecida en el estado.

Anualmente, las autoridades educativas publican una guía que sirve como base para organizar el año académico, incluyendo el inicio de clases, el cierre del ciclo, los periodos vacacionales y los principales días festivos.

La recomendación principal es que los padres y representantes de los niños siempre deben confirmar las fechas oficiales del distrito donde estudian sus hijos, ya que existen diferencias de varios días entre una ciudad y otra.

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¿Cuándo empiezan las clases en California?

La guía de planificación del estado fija el 12 de agosto de 2026 como la fecha de referencia para el inicio del ciclo escolar 2026-2027. Sin embargo, este día no es obligatorio para todos los distritos, ya que cada uno puede ajustar su cronograma de acuerdo con sus necesidades y la decisión de su junta educativa.

Según la planificación publicada por US School Calendar, el ciclo escolar concluiría el 10 de junio de 2027, siempre que no sea necesario recuperar días perdidos por emergencias climáticas, desastres naturales u otras interrupciones. Además, todos los distritos deben cumplir con el requisito estatal de ofrecer al menos 180 días de instrucción.

California es uno de los estados con mayor variación en sus calendarios escolares. Mientras algunas escuelas abren sus puertas a finales de julio o durante los primeros días de agosto, otras esperan hasta después del feriado de Labor Day, celebrado en septiembre.

Estas son algunas de las fechas confirmadas para el inicio de clases:

Los Angeles Unified School District: 12 de agosto

12 de agosto San Diego Unified School District: 10 de agosto

10 de agosto Long Beach Unified School District: 10 de agosto

10 de agosto Fresno Unified School District: 13 de agosto

Debido a estas variaciones, las autoridades recomiendan revisar el calendario específico del distrito antes de planificar viajes familiares, vacaciones o actividades extracurriculares.

Vacaciones y feriados del ciclo escolar 2026-2027 en California

La planificación estatal también contempla los principales periodos de descanso que suelen compartir la mayoría de los distritos, aunque las fechas pueden modificarse ligeramente según cada calendario local.

El receso por Thanksgiving está previsto del 25 al 27 de noviembre de 2026. Posteriormente llegarán las vacaciones de invierno, programadas entre el 21 de diciembre de 2026 y el 2 de enero de 2027.

Por su parte, las vacaciones de primavera aparecen programadas del 29 de marzo al 2 de abril de 2027, aunque algunos distritos podrían trasladarlas a otra semana. Dentro de ese periodo también figura el 31 de marzo, correspondiente al Día de los Trabajadores Agrícolas (Cesar Chavez Day), una fecha que en numerosos distritos implica suspensión de clases.

Además, durante el ciclo escolar también se observarán varios feriados federales que habitualmente afectan la actividad académica:

Labor Day: 7 de septiembre de 2026

Columbus Day / Indigenous Peoples’ Day: 12 de octubre de 2026

Veterans Day: 11 de noviembre de 2026

Martin Luther King Jr. Day: 18 de enero de 2027

Presidents Day: 15 de febrero de 2027

Memorial Day: 31 de mayo de 2027

Antes del inicio del ciclo escolar, insisten las autoridades educativas, conviene consultar el calendario oficial del distrito correspondiente, ya que será el documento definitivo para conocer las fechas de clases, vacaciones y días sin actividades.

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