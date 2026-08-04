Estudiantes del LAUSD reciben mochilas gratis para el regreso a clases

Ethan Valdez, de siete años, se fue feliz y su madre, Alma, se fue a casa agradecida porque el pequeño fue uno de los 1,700 afortunados que recibieron una mochila azul con útiles escolares para su regreso a clases en la primaria Gates.

“Ha sido de mucho apoyo esta ayuda que nos brinda la concejala Eunisses Hernández”, dijo la madre del niño, originaria de Sinaloa, México, quien trabaja en un restaurante de Los Ángeles.

“Ya ve, las rentas están demasiado caras, la comida también y el dinero no alcanza”, dijo la mujer.

Por tercer año consecutivo, la concejala Hernández, quien representa el Distrito 1 de Los Ángeles, acudió al evento de entrega de artículos escolares en Lincoln Heights

La celebración gratuita, con el ambiente de una fiesta vecinal, transformó North Broadway en un espacio público donde los niños, los jóvenes y sus familias vivieron una experiencia memorable antes del inicio del nuevo año escolar.

Ethan Valdez, de siete años, se fue feliz con su mochila.

Josué Suárez, su esposa Stephanie y sus cinco hijos —Jacob (9), Stephanie (6), Mia (4), Mary (2) y Emir (2 meses)— estuvieron en la fila para recoger tres mochilas.

“Yo aproveché que estaban cortando el pelo gratis a los niños y traje a mi hijo”, comentó Ana Rodríguez, de Sonsonate, El Salvador, la mamá de Alfredo Hueso-Rodríguez, de cinco años.

Terminado el trabajo del peluquero David Arias, madre e hijo hicieron fila para recibir la mochila que cargará en su primer año de primaria en la escuela Leo Politi Elementary, ubicada en el 2481 West 11th St. de la ciudad de Los Ángeles.

“Mi niño está feliz porque ya va a ir a la escuela”, comentó Ana Rodríguez, mientras el pequeño era asegurado por profesionales para subir una pared, aunque se quedó a mitad de la escalada por un poco de miedo.

La entrega de mochilas es especialmente significativa para muchas familias, reconoció la concejala Eunisses Hernández.

“La pobreza y la necesidad no se acaban”, declaró Hernández, a La Opinión. “Por eso, el evento no se trata solo de entregar 1700 mochilas, sino de que la gente también reciba comida para llevar a casa”.

En efecto, cada mes, en el Distrito 1 de Los Ángeles se reparten 2,000 bolsas de comida para la despensa, además de que a personas que lo necesiten se les apoya con recursos económicos para el pago de la renta mensual.

Durante el evento, Christian Castillo, supervisor de Seeds of Hope, un ministerio de la Diócesis Episcopal de Los Ángeles y varias voluntarias llenaron bolsas de papas, frutas y legumbres a las familias necesitadas de Lincoln Heights, y todas las personas que llegaron de otras zonas de la ciudad.

La concejala Eunisses Hernández entrega un certificado de reconocimiento a Christian Castillo, supervisor de Seeds of Hope.

“Cada año entregamos miles de libras de comida a la gente, a quienes también les ofrecemos educación nutricional basada en el cultivo de huertos e instrucción práctica de cocina para ayudar a nuestros amigos y vecinos a llevar una vida más saludable”.

De acuerdo con datos del Censo de Población y Vivienda de los Estados Unidos, en la ciudad de Los Ángeles, entre 600,000 y 650,000 residentes viven en situación de pobreza. La cifra representa una tasa de pobreza de alrededor del 16.5 % en un total de 3,869,089 angelinos.

“Queremos que tengan los recursos necesarios para estar en sus viviendas y que tengan comida”, subrayó la concejala Hernández. “Nosotros hacemos lo que podemos para que no les falte nada ahora que los niños regresan a clases”.

La concejala manifestó que se le llenó el corazón al ver sonreír a los niños y a sus padres.

“En estos tiempos tan difíciles, ver la alegría de la gente, aunque sea por un ratito, es algo que se nunca olvidaré”, dijo.

Los estudiantes también recibieron cortes de cabello gratis.

En el mismo sentido se expresó el asambleísta estatal, Mark González (Distrito 54).

“Yo crecí en este vecindario. Sé lo que es tener que hacer fila para conseguir alimentos”, manifestó. “Sé lo que es hacer fila para obtener útiles escolares y, creo que ningún estudiante debería tener que pasar por esto, pero al final del del día, estoy muy agradecido con la concejala Hernández y con mi equipo de trabajo por unir recursos para asegurar que los estudiantes estén listos desde el primer día de clases”.

González añadió que, personalmente, no le resulta agradable saber que los padres tengan que decidir entre comprar una mochila y poner comida en la mesa, o gasolina en el automóvil.

“De eso se trató nuestro evento comunitario; de fomentar el sentido de pertenencia a una comunidad y garantizar que los funcionarios electos respalden siempre a la gente y para asegurar que las familias estén listas desde el primer día con los útiles escolares necesarios, porque no deberían tener que preocuparse por eso al comenzar la escuela”,

El asambleísta también entregó mochilas en el barrio de Pico Union, Koreatown, Montebello, Commerce, y otras partes de su distrito.

A pesar del intenso calor del mediodía, Josué Suárez, su esposa Stephanie y sus cinco hijos —Jacob (9), Stephanie (6), Mia (4), Mary (2) y Emir (2 meses)— estuvieron en la fila para recoger tres mochilas.

También hubo entretenimiento y diversión.

“Lo que más se me complica es pagar los $1800 de la renta”, dijo Josué, oriundo de Guatemala. “La situación económica está difícil, pero uno siempre lucha para salir adelante”.

“Si me va bien, creo que tendré que gastar unos $300 en útiles escolares para mis niños”, especuló Daisy Alfaro, madre de Grace (12 años), Lalo (11) y los gemelos Matthew y Esmeralda (9). Ella, quien se desempeña como ayudante de oficina, solo trabaja durante 9 meses al año.

Ella, empleada de oficina, y su esposo Rubén, quien trabaja para una compañía de gas, dieron a conocer que se sienten “afortunados” porque viven en una vivienda con control de renta y pagan $2300 mensuales, a diferencia de muchos de sus vecinos cercanos, a quienes les aumentan el alquiler cada año.

De acuerdo con el calendario escolar, los niños del Distrito Escolar Unificado de Los Ángeles (LAUSD) regresan a clases el próximo 12 de agosto, al comienzo del año escolar 2026-2027.