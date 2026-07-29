Escuelas de EE.UU. incorporan drones equipados con gel de pimienta, luces y sirenas para responder a tiroteos activos

Un grupo de escuelas de Colorado, Florida y Georgia iniciará el próximo ciclo escolar con una nueva estrategia de seguridad que busca reducir el tiempo de respuesta ante un posible tiroteo: drones equipados con gel de pimienta, luces estroboscópicas y sirenas capaces de localizar e intervenir contra un atacante en cuestión de segundos.

Los dispositivos, desarrollados por la empresa texana Mithril Defense bajo el nombre Campus Guardian Angel, permanecen resguardados dentro de las instalaciones escolares y pueden ser activados durante una emergencia. De acuerdo con la compañía, los drones vuelan a velocidades de hasta 50 millas por hora (80 kilómetros por hora) y son operados de manera remota desde Austin, Texas, con la meta de ubicar a un tirador activo en aproximadamente 15 segundos.

Según explicó Justin Marston, director ejecutivo de Mithril Defense, el sistema emplea luces estroboscópicas, sirenas y gel de pimienta para desorientar al agresor mientras llegan los cuerpos policiales. Como medida extrema, el dron también puede impactar al atacante a cerca de 60 millas por hora (96 kilómetros por hora).

US schools deploy pepper?spraying drones to 'stop active shooters'



'Campus Guardian Angel' drones made by Mithril Defense have 15?second response time and can be triggered via app pic.twitter.com/FM6pJorVge — RT Intl (@RT_on_X) July 28, 2026

Una nueva respuesta ante los tiroteos escolares

La incorporación de esta tecnología ocurre mientras las escuelas estadounidenses continúan buscando alternativas para enfrentar la violencia armada en los planteles. Datos de la base especializada K-12 School Shooting Database muestran que los tiroteos escolares alcanzaron un récord de 352 incidentes en 2023, aunque la cifra disminuyó durante los dos años posteriores.

El Learning Policy Institute estima que los distritos escolares destinan alrededor de 4,000 millones de dólares al año para reforzar la seguridad mediante detectores de metales, cámaras de vigilancia y otros sistemas tecnológicos.

“Creemos que todas las escuelas deberían contar con algún tipo de sistema para responder a un tiroteo activo”, afirmó Marston. “Dentro de cinco años, nadie querrá enviar a sus hijos a una escuela que no tenga una herramienta de este tipo”.

El ejecutivo sostuvo además que los drones pueden ingresar a salones o pasillos antes que los agentes, reduciendo el riesgo para los primeros respondientes. “Un agente nunca debería arriesgar su vida haciendo algo que un dron puede hacer. Si destruyen el dron, simplemente utilizamos otro; una vida humana es irremplazable”, señaló.

Foto entregada por la policía que muestra a personal de emergencias, luego de un tiroteo en la escuela secundaria Antioch en Nashville, Tennessee, el 22 de enero del 2025. Crédito: Policía de Nashville/ Archivo | AP

Expertos y padres expresan reservas

Pese al entusiasmo de la empresa desarrolladora, especialistas en educación advierten que la tecnología no sustituye las estrategias de prevención. Jennifer DePaoli, investigadora principal del Learning Policy Institute, señaló que diversos estudios indican que fortalecer la salud mental de los estudiantes, promover relaciones de confianza entre docentes y alumnos y crear entornos escolares seguros resulta fundamental para prevenir la violencia.

Algunos padres también han manifestado inquietudes sobre los posibles riesgos del sistema. En Colorado, donde la escuela pública autónoma John Adams Academy prueba esta tecnología con financiamiento privado, surgieron cuestionamientos sobre la posibilidad de que un estudiante resulte afectado por el gel de pimienta durante una emergencia.

En Georgia y Florida, los programas cuentan con financiamiento estatal, mientras que Luisiana aprobó recientemente una legislación para impulsar un proyecto piloto en cuatro escuelas. El costo estimado del sistema es de 20,000 dólares anuales para una escuela de aproximadamente 80,000 pies cuadrados (7,432 metros cuadrados), una inversión que, según Mithril Defense, resulta inferior al costo de contratar un agente de seguridad adicional.

Entretanto, el debate sobre el equilibrio entre innovación tecnológica, prevención y protección de los estudiantes continúa ganando espacio conforme más distritos evalúan incorporar estas herramientas.

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