El director de un colegio en Oklahoma evitó un posible tiroteo escolar al lanzarse sobre el atacante

El director de una escuela secundaria de Oklahoma “salvó la vida de varios estudiantes” la semana pasada al enfrentarse a un hombre armado y resultar herido de bala en la pierna durante el forcejeo, según informó el jefe de policía local.

En un comunicado, Kirk Moore, director de la escuela secundaria Pauls Valley, expresó su gratitud por las numerosas muestras de cariño y apoyo recibidas tras el incidente ocurrido en la escuela, ubicada a unos 96 kilómetros al sur de Oklahoma City.

En una declaración jurada de arresto, los investigadores indicaron que Victor Lee Hawkins, de 20 años, armado con dos pistolas semiautomáticas, entró al vestíbulo de la escuela esa tarde, ordenó a todos que se tiraran al suelo e intentó dispararle a un estudiante, pero el arma falló.

Tras solucionar el problema, abrió fuego contra otro estudiante, pero falló, según el documento consultado por NBC News.

Instantes después Moore salió corriendo por una puerta cercana y derribó a Hawkins, inmovilizándolo boca abajo sobre un banco, arrebatándole un arma y sujetándolo con la ayuda de un subdirector, según se puede apreciar en el video de seguridad de la escuela.

Principal Kirk Moore of Pauls Valley High School in Oklahoma tackling a would be school shooter.



An amazing display of courage in the heat of the moment. pic.twitter.com/Be0mNEqs6x — CJ Jolley (@cjjolley) April 14, 2026

Hawkins, exalumno de la escuela, describió a Moore como alguien que “no le caía bien”, según alegaron los fiscales, y dijo que “quería perpetrar su propio tiroteo escolar como lo hicieron los autores de la masacre de Columbine”, en referencia al tiroteo en una escuela secundaria de Colorado en 1999 que terminó con la muerte de 14 víctimas y dos adolescentes.

Los investigadores dijeron que Hawkins admitió haber ido a la escuela con dos armas de fuego pertenecientes a su padre, las cuales supuestamente tomó sin permiso.

Dijo que su intención era matar a estudiantes, profesores, a Moore y luego suicidarse, según la declaración jurada.

Durante el enfrentamiento con el sospechoso, Moore recibió un disparo en la pierna, según las autoridades, y fue hospitalizado.

Posteriormente el director afirmó estar “sano y recuperándose”, y agregó que espera regresar al trabajo tan pronto como le sea posible, según informó NBC News.

En su declaración, Moore atribuyó su reacción a su entrenamiento. “Al igual que muchos educadores en todo el país, nos preparamos para estos eventos mediante capacitación y una evaluación minuciosa de las amenazas”, dijo.

El jefe de policía de Pauls Valley, Don May, declaró en una entrevista que la detención de Moore, similar a la de un jugador de fútbol americano, evitó una tragedia.

“No me sorprenden sus acciones, pero son increíbles”, dijo. “No me cabe duda de que salvó la vida de los jóvenes”.

Hawkins permanece detenido en el Centro de Detención del Condado de Garvin, con una fianza de un millón de dólares, según los registros penitenciarios.

Ha sido acusado de intento de homicidio, apuntar con un arma de fuego de forma delictiva y portar un arma en una reunión pública.

Sigue leyendo:

– Tiroteo en la Universidad Estatal de Carolina del Sur dejó dos personas sin vida.

– “Un día devastador”: Canadá en shock tras el peor tiroteo escolar en décadas.