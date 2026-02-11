“Un día devastador”: Canadá en shock tras el peor tiroteo escolar en décadas

Un remoto pueblo montañoso de Canadá se vio sacudido por el tiroteo escolar más mortífero del país en décadas, cuando una persona armada mató al menos a nueve personas.

La policía encontró seis muertos y decenas de heridos al llegar a la escuela secundaria en Tumbler Ridge, un pueblo de tan solo 2,400 habitantes en el noreste de Columbia Británica, a primera hora de la tarde del martes. Otra persona falleció camino al hospital, según informó la policía.

Se cree que la agresora, quien fue encontrada muerta en la escuela con una lesión autoinfligida, mató a dos personas más, cuyos cuerpos fueron descubiertos en una vivienda del municipio.

Dos víctimas fueron trasladadas en helicóptero desde la escuela al hospital con lesiones graves o que ponían en peligro su vida. Además, unas 25 personas más estaban siendo atendidas en un centro médico local, según la policía.

En una alerta de emergencia enviada a los teléfonos de los residentes, las autoridades describieron a la sospechosa como una mujer de cabello castaño que vestía un vestido, según CBC News, afiliada de CNN.

“No estamos en condiciones de comprender por qué ni qué pudo haber motivado esta tragedia”, declaró el superintendente Ken Floyd, comandante del Distrito Norte de la Real Policía Montada de Canadá en Columbia Británica.

A high school shooting in Tumbler Ridge, British Columbia left 10 people dead — including the suspected attacker — with victims found at the school and a nearby residence, in what is being described as one of Canada’s deadliest attacks in years.pic.twitter.com/H1UlidX53g — Brandon Straka #WalkAway (@BrandonStraka) February 11, 2026

“Creo que será difícil determinar el ‘por qué’, pero haremos todo lo posible por determinar qué ocurrió”, añadió.

Por su parte, el Ministro de Seguridad Pública y Procurador General de Columbia Británica afirma que la población de toda la provincia apoya a la pequeña comunidad de Tumbler Ridge.

“Los habitantes de Tumbler Ridge siguen en estado de crisis tras uno de los peores tiroteos masivos en la historia de nuestra provincia y país”, declaró Nina Krieger.

“Este es un día devastador para una comunidad unida, y la pérdida que se siente es profunda. Realmente no hay palabras”.

El primer ministro de Columbia Británica, David Eby, también declaró el martes por la noche que esta es una tragedia devastadora e inimaginable.

“No podemos imaginar lo que está pasando la comunidad, pero sé que nos impulsa a abrazar a nuestros hijos con más fuerza esta noche”, dijo.

“Quisiera aprovechar esta oportunidad para pedir a los habitantes de Columbia Británica, a todos los canadienses, que abracen a la gente de Tumbler Ridge, que abracen a estas familias con amor, no solo esta noche, sino mañana y en el futuro. Esto es algo que resonará en los años venideros”, agregó.

Los tiroteos masivos son poco frecuentes en Canadá, un país con leyes de armas mucho más estrictas que las de Estados Unidos, y los tiroteos escolares de esta magnitud son prácticamente inauditos.

