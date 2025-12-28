Violencia en los campus: los cinco tiroteos escolares más graves de 2025 en Estados Unidos

La violencia con armas de fuego sigue siendo uno de los problemas más complejos que enfrentan las escuelas y universidades estadounidenses. Aunque los datos preliminares indican una disminución general de tiroteos escolares en 2025, el año estuvo marcado por ataques que, por su letalidad y simbolismo, volvieron a sacudir a la sociedad.

Hasta las últimas semanas del calendario académico, se registraron hasta 231 incidentes con armas de fuego en campus educativos, según la Base de Datos de Tiroteos Escolares K-12, el recuento más amplio disponible. La cifra varía según la fuente —159 para Everytown for Gun Safety, 75 para CNN y cero para Mother Jones— debido a la ausencia de una definición única de “tiroteo escolar”.

Más allá de los números, cinco ataques sobresalieron en 2025 por su impacto humano y social, dejando al menos 10 muertos y decenas de heridos, además de comunidades traumatizadas y nuevas preguntas sobre la prevención de la violencia armada.

Una estadística fragmentada, una realidad persistente

Las discrepancias en los conteos reflejan un problema estructural: no existe una definición universal de tiroteo escolar. Algunas bases incluyen cualquier disparo en un campus; otras solo los eventos con víctimas; y las más restrictivas solo contabilizan asesinatos masivos.

En los 231 incidentes registrados por la base K-12, se contabilizaron 148 víctimas, entre heridos y fallecidos. La mayoría de los eventos no fueron mortales, pero unos pocos concentraron una violencia extrema, convirtiéndose en símbolos del año.

Universidad de Brown: el ataque que rompió una sensación de inmunidad

Providence, Rhode Island – diciembre de 2025

Un tiroteo masivo en la Universidad Brown dejó dos estudiantes muertos y al menos nueve heridos, varios de gravedad. El ataque ocurrió un sábado por la tarde, mientras se realizaban exámenes finales, y provocó un confinamiento total del campus.

El tirador, descrito como un hombre vestido de negro y con el rostro cubierto, huyó a pie. Las autoridades desplegaron una búsqueda multiagencia y solicitaron imágenes de cámaras de seguridad, ante la sospecha de que el atacante habría explorado la zona días antes.

El alcalde de Providence, Brett Smiley, resumió el impacto del ataque: “Hemos escuchado sobre estas tragedias en otros lugares, pero nunca pensamos que ocurrirían aquí”. El tiroteo sacudió a una institución privada con más de 10,000 estudiantes y reforzó la discusión sobre fallas en la cobertura de cámaras y el control de accesos en campus universitarios.

Annunciation Catholic School: el ataque más letal del año

Minneapolis – 27 de agosto

El tiroteo escolar más grave de 2025 ocurrió durante la misa matutina en la Annunciation Catholic School. El ataque dejó dos niños muertos y hasta 29 personas heridas.

El tirador era un exalumno de la institución, con antecedentes de problemas de salud mental y una aparente fascinación por atacantes del pasado. Excompañeros afirmaron haber notado conductas preocupantes años antes del ataque.

El caso expuso las vulnerabilidades de las instituciones religiosas y educativas, muchas de las cuales carecen de medidas de seguridad reforzadas, y reavivó el debate sobre la detección temprana de señales de riesgo.

Escuela Secundaria de Heidelberg: violencia fuera del aula

Mississippi – 10 de octubre

Tres personas murieron durante un tiroteo ocurrido en el partido de bienvenida de la Escuela Secundaria de Heidelberg. El ataque no ocurrió en horario escolar, pero sí en un evento oficial del plantel.

Varios adolescentes fueron acusados de participar en el tiroteo, lo que subrayó un fenómeno recurrente: la violencia armada asociada a conflictos juveniles que escalan rápidamente.

El caso reforzó la necesidad de protocolos de seguridad en eventos deportivos y actividades extracurriculares, espacios que suelen contar con menos controles que el horario académico regular.

Universidad Estatal de Florida: un ataque en pleno semestre

Tallahassee – abril de 2025

Un tiroteo en la Universidad Estatal de Florida dejó dos personas muertas y seis heridas. El sospechoso, un hombre de 21 años, enfrenta cargos de asesinato en primer grado e intento de asesinato.

El ataque ocurrió en pleno semestre, lo que obligó a suspender clases y activar protocolos de emergencia. El episodio reavivó la discusión sobre el acceso a armas en estados con legislaciones permisivas y el impacto de la violencia armada en la salud mental de los estudiantes.

Universidad Estatal de Kentucky: violencia dentro de una residencia

Diciembre de 2025

El último de los grandes ataques del año ocurrió en una residencia universitaria de una universidad pública históricamente afroamericana, donde un estudiante murió y otro resultó gravemente herido.

El presunto agresor fue identificado como el padre de un estudiante, quien enfrenta cargos de asesinato y agresión. El caso generó alarma por la facilidad con la que una persona externa accedió a una residencia estudiantil, un espacio que se supone protegido.

Impacto social: menos ataques, más preguntas

Aunque 2025 cerró con menos tiroteos escolares que años anteriores, los ataques más graves evidenciaron problemas persistentes: fallas en la prevención, dificultades para detectar amenazas y una sociedad profundamente marcada por la normalización de la violencia armada.

De hecho, la muerte del activista conservador Charlie Kirk, un hecho que marco el 2025 en Estados Unidos, también ocurrió en un campus universitario. Fue asesinado a tiros mientras hablaba en la Universidad del Valle de Utah durante uno de sus eventos políticos, lo que provocó la huida de cientos de personas. Un sospechoso de 22 años se enfrenta a un cargo de homicidio agravado en relación con la muerte de Kirk. La fiscalía planea solicitar la pena de muerte.

Los casos reavivaron debates sobre salud mental, control de armas, seguridad en campus y responsabilidad institucional, en un contexto donde la reducción de cifras no se traduce necesariamente en una sensación de seguridad.

