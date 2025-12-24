Tiroteos masivos en Estados Unidos: 2025 cierra con cifras a la baja, pero la violencia armada sigue en niveles críticos

Estados Unidos concluye 2025 con menos asesinatos masivos, pero con una violencia armada que sigue siendo estructural. Hasta el 21 de diciembre, el país registró 394 tiroteos masivos, de acuerdo con el recuento del Gun Violence Archive (GVA). Aunque la cifra continúa siendo alarmante —supera el número de días transcurridos en el año—, representa un descenso frente a los niveles extraordinarios observados entre 2021 y 2023, cuando la violencia letal se disparó tras la pandemia de COVID-19.

Los datos preliminares indican que 2025 cerrará como uno de los años con menor número de asesinatos masivos en casi veinte años, un hecho que ha reactivado el debate sobre las causas reales del fenómeno y los límites de las políticas públicas en un país profundamente marcado por el uso de armas de fuego.

Las cifras clave de 2025

El balance anual muestra una reducción en los episodios más letales, aunque no en la frecuencia general de la violencia armada:

394 tiroteos masivos, según Gun Violence Archive, definidos como incidentes en los que al menos cuatro personas resultan heridas por arma de fuego, sin importar si hubo fallecidos.

Entre 15 y 17 asesinatos masivos, dependiendo de la base de datos consultada, la cifra más baja desde mediados de la década de 2000.

Más de 330 personas fallecidas y alrededor de 1,740 heridas en eventos clasificados como tiroteos masivos.

75 tiroteos en centros educativos, reportados hasta mediados de diciembre, un número que confirma el aumento sostenido de incidentes en campus desde 2021.

Estas estadísticas consolidan una tendencia que expertos definen como un “retorno a niveles prepandemia”, más que como el resultado directo de reformas legislativas.

La violencia armada sigue siendo una constante que atraviesa escuelas, iglesias, universidades y hogares. Crédito: Reba Saldanha | AP

Incidentes que marcaron el año

Aunque el número total de asesinatos masivos disminuyó, varios episodios concentraron la atención nacional por su impacto simbólico y el tipo de espacios atacados.

Universidad Brown (13 de diciembre)

El tiroteo ocurrido en el campus de la Universidad Brown, en Rhode Island, se convirtió en el primer incidente masivo de este tipo en ese estado desde 2008. El ataque reavivó la discusión sobre la seguridad en universidades de élite y confirmó el repunte de la violencia armada en entornos académicos. Iglesia en Michigan (septiembre)

Registrado como el caso número 325 de violencia armada masiva del año, el ataque contra una iglesia expuso nuevamente la vulnerabilidad de espacios religiosos, tradicionalmente asociados a eventos de alto impacto emocional. Iglesia en Minneapolis (agosto)

Un joven de 23 años perpetró el ataque tras anunciar sus intenciones en YouTube. El caso reforzó las alertas sobre la radicalización digital y las señales previas que, pese a ser visibles, no siempre activan mecanismos de prevención.

Menos asesinatos masivos, pero no menos armas

Según la base de datos conjunta de la Universidad de Northeastern, USA Today y Associated Press, 2025 registró apenas 17 asesinatos masivos, frente a los 42 documentados en 2023. Para James Alan Fox, profesor de criminología de Northeastern y supervisor del proyecto, el dato debe leerse con cautela.

“No es una victoria de la reforma de armas. Es un regreso a un nivel más típico”, explicó Fox, al señalar que la disminución responde a una corrección estadística tras años excepcionalmente violentos.

La definición de asesinato masivo utilizada por este equipo incluye eventos con cuatro o más víctimas mortales en menos de 24 horas, excluyendo al agresor y sin limitarse a armas de fuego. Bajo este criterio, solo cuatro de los casos de 2025 ocurrieron en espacios públicos, mientras que la mayoría se concentró en disputas domésticas.

advierte que las caídas abruptas suelen ir seguidas de repuntes, y que 2026 será clave para determinar si la tendencia se consolida o se revierte. Crédito: Carlos Osorio | AP

Las diferencias en las cifras en tiroteos masivos

La disparidad entre cifras suele generar confusión en la opinión pública. Mientras el Gun Violence Archive documenta tiroteos con cuatro o más personas heridas, la base académica de Northeastern se enfoca exclusivamente en muertes.

En 2025, el GVA contabilizó menos de 400 tiroteos masivos, una reducción significativa frente a los 659 registrados en 2023. Aun así, la violencia armada general dejó miles de muertos y heridos, manteniendo a Estados Unidos muy por encima de países comparables.

¿Por qué bajaron las cifras en 2025?

Especialistas consultados por Associated Press y Newsweek coinciden en que no existe una causa única. Entre los factores que influyeron destacan:

El fin del período de inestabilidad social posterior a la pandemia.

Inversiones estatales en prevención y salud mental, impulsadas por la Ley Bipartidista de Comunidades Seguras de 2022.

Protocolos más rápidos de respuesta médica, que reducen la letalidad incluso cuando los ataques ocurren.

Programas de evaluación de amenazas escolares, actualmente obligatorios en al menos 22 estados.

Pese a ello, Fox advierte que las caídas abruptas suelen ir seguidas de repuntes, y que 2026 será clave para determinar si la tendencia se consolida o se revierte.

Un cierre de año con menos muertes, pero sin alivio

Estados Unidos logró reducir el número de asesinatos masivos a su nivel más bajo en casi dos décadas, pero continúa registrando casi un tiroteo masivo por día. La violencia armada sigue siendo una constante que atraviesa escuelas, iglesias, universidades y hogares.

El año termina sin nuevas leyes federales de control de armas, pero con señales de que las políticas estatales y la prevención temprana pueden marcar diferencias. Para expertos y autoridades, el desafío de 2026 será evitar que el descenso se convierta en una excepción estadística más, en un país donde el problema de las armas sigue lejos de resolverse.

