El tirador de la Universidad de Brown murió al menos 2 días antes de ser encontrado

El sospechoso del mortal tiroteo masivo en la Universidad de Brown probablemente murió dos días antes de que se encontrara su cuerpo, según funcionarios del gobierno.

El Fiscal General John M. Formella y el Médico Forense Jefe compartieron nueva información sobre la cronología de la muerte de Claudio Manuel Neves Valente en un comunicado de prensa emitido el viernes.

Se estima que el exalumno portugués de la Universidad de Brown, de 48 años, “falleció el 16 de diciembre de 2025”, según el comunicado emitido por el Departamento de Justicia de New Hampshire, que cita un informe de autopsia.

Las autoridades también confirmaron informes previos de que “Valente murió como resultado de una herida de bala en la cabeza y que se suicidó“.

Durante una conferencia de prensa el jueves, las autoridades informaron que el sospechoso, quien mató a dos personas e hirió a otras nueve el 13 de diciembre, fue encontrado muerto por lo que parecía ser una herida de bala autoinfligida.

Su cuerpo fue encontrado posteriormente en un almacén de New Hampshire.

La presidenta de la Universidad de Brown, Christina Paxson, declaró el jueves que Neves Valente asistió a la universidad de la Ivy League entre 2000 y 2001, donde cursó el posgrado en el departamento de física.

“Es lógico suponer que este hombre, cuando era estudiante, pasaba mucho tiempo en ese edificio”, declaró, refiriéndose al edificio Barus & Holley donde ocurrió el tiroteo.

El ataque ocurrió alrededor de las 4 p. m., hora local, cuando el pistolero solitario abrió fuego en el pasillo del edificio y luego entró en un aula, donde aproximadamente 60 estudiantes acababan de terminar una sesión de preparación de economía de dos horas para los exámenes de invierno.

Ella Cook y Mukhammad Aziz Umurzokov fueron identificados por familiares como los dos estudiantes asesinados.

Agresor y profesor del MIT estudiaron juntos

Neves Valente también ha sido vinculado a la muerte del profesor del MIT Nuno Loureiro. El portugués de 47 años fue asesinado a tiros en su domicilio en Brookline, Massachusetts, el lunes 15 de diciembre.

Los investigadores descubrieron posteriormente que Loureiro y Neves Valente se conocían y estudiaban juntos en Lisboa, según informó el New York Times.

Tras varios días de búsqueda, las autoridades pudieron localizar a Neves Valente gracias a un usuario anónimo de Reddit que vio al sospechoso caminando por la zona en el momento del tiroteo.

“Hablo totalmente en serio”, escribió la fuente. “La policía debe investigar un Nissan gris con matrícula de Florida, posiblemente de alquiler. Ese era el coche que conducía”.

El individuo recordó haber visto a Neves Valente cerrar el coche con llave y luego retroceder repentinamente, lo que describió como “extraño”, lo que le hizo prestar más atención al sospechoso, según la declaración jurada.

La fuente anónima añadió que entonces vieron al sospechoso dar la vuelta a la manzana. En la conferencia de prensa del jueves, el agente especial a cargo del FBI en Boston, Ted Docks, dijo que “aunque el sospechoso fue encontrado muerto esta noche, nuestro trabajo no ha terminado”.

Sigue leyendo:

– EE.UU. suspende la lotería de visas tras ataques en Brown y MIT.

– El tirador de la Universidad Brown hallado muerto estaba vinculado al ataque del profesor del MIT.