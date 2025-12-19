El tirador de la Universidad Brown hallado muerto estaba vinculado al ataque del profesor del MIT

Claudio Neves Valente de 48 años, fue señalado como el presunto responsable del tiroteo en la Universidad Brown el sábado pasado en donde fallecieron dos personas y nueve más resultaron heridas. El tirador apareció muerto en New Hampshire, además las autoridades confirmaron que el hombre fue el responsable de la muerte de un profesor del MIT con quien, al parecer estudió en Portugal.

El Departamento de Policía de Providence señaló en una conferencia que, Neves Valente, ciudadano portugués fue hallado muerto en una unidad de almacenamiento de New Hampshire, con una herida de bala autoinflingida.

El tirador se suicidó

“Claudio Manuel Neves Valente murió a causa de una herida de bala autoinflingida en New Hampshire después de que se emitieran órdenes acusándolo de asesinato y delitos relacionados”, subrayaron durante la conferencia.

Mayor Brett Smiley and law enforcement officials have confirmed the individual responsible for the Brown University mass shooting has been found deceased.



Claudio Manuel Neves Valente died from a self-inflicted gunshot wound in New Hampshire after warrants were issued charging… pic.twitter.com/7UP9Yu6Iqw — Providence Police (@ProvidenceRIPD) December 19, 2025

La fiscalía de Boston, informó que luego de la investigación, Neves es el responsable del asesinato del profesor Nuno FG Loureiro del Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT), el cual ocurrió dos días después de cometer el tiroteo en la Universidad de Brown.

Las autoridades compartieron que el atacante actuó solo. La presidenta de la Universidad Brown, Christina Paxson, dijo que Neves Valente estuvo matriculado en Brown desde el otoño de 2000 hasta la primavera de 2001, reportó AP.

Neves y Loureiro estudiaron en la universidad de Lisboa

Al parecer, fue admitido en la escuela de posgrado para estudiar física. Y la relación que existía con el profesor del MIT se debe a que los dos asistieron al mismo programa académico en Portugal, por lo que concluyeron que conocía personalmente al profesor.

La fiscal de Massachusetts, Leah B. Foley indicó que Neves y Loureiro estudiaron en la universidad de Lisboa. El profesor del MIT se graduó del programa de física del Instituto Superior Técnico en el 2000. Ese mismo año, Neves fue despedido de su puesto en la universidad, informó EFE.

Ingresó a EE.UU. con visa de estudiante

Los motivos que orillaron a Neves a cometer los dos actos de violencia no fueron revelados por las autoridades porque aún continúa la investigación, aunque si reconocieron que el atacante era “muy sofisticado” para evitar a la policía porque utilizó varios teléfonos, tarjetas de crédito que no tenían su nombre, comentaron en la conferencia.

El fiscal general de Rhode Island, Peter Neronha, señaló que Neves Valente ingresó a Estados Unidos con una visa de estudiante y obtuvo el estatus de residente permanente legal en 2017. El último domicilio conocido fue en Miami.

Sigue leyendo: