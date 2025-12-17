Asesinan a tiros a profesor del MIT en su residencia cerca de Boston

Un profesor del Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT) fue asesinado a tiros en su residencia ubicada en Brookline, un exclusivo suburbio cercano a Boston, informaron este martes las autoridades judiciales.

La víctima fue identificada como Nuno FG Loureiro, de 47 años, quien fue encontrado la noche del lunes con heridas de bala dentro de su vivienda. Loureiro fue trasladado a un centro hospitalario, donde fue declarado muerto el martes, según confirmó la Fiscalía del Distrito de Norfolk.

La oficina del fiscal indicó que el caso está siendo investigado como homicidio, sin ofrecer mayores detalles sobre posibles sospechosos o el móvil del crimen. Un alto funcionario policial, citado por ABC News, señaló que no existen indicios que vinculen este asesinato con el reciente tiroteo ocurrido en la Universidad de Brown, en Rhode Island.

Trayectoria académica y científica

El MIT informó que Loureiro era miembro del cuerpo docente de los departamentos de Ciencias Nucleares e Ingeniería y Física, además de desempeñarse como director del Centro de Ciencia del Plasma y Fusión.

De origen portugués, Loureiro se incorporó a la facultad del MIT en 2016. Según la institución, desde temprana edad manifestó su vocación científica y se consolidó como un investigador destacado en el ámbito de la física del plasma y la energía de fusión.

Reacciones y condolencias

La presidenta del MIT, Sally Kornbluth, lamentó la muerte del académico y lo describió como “un académico imaginativo, un administrador talentoso y un mentor entusiasta”.

“Ante esta impactante pérdida, nuestros corazones están con su esposa, su familia y con sus numerosos estudiantes, colegas y amigos”, expresó Kornbluth en un comunicado.

El embajador de Estados Unidos en Portugal, John J. Arrigo, también expresó sus condolencias y destacó las “contribuciones científicas perdurables” de Loureiro y su liderazgo al frente del centro de investigación.

Las autoridades continúan recabando información mientras la comunidad académica internacional lamenta la muerte de uno de sus investigadores más reconocidos.

