Identifican a sospechoso del tiroteo en la Universidad de Brown y emiten orden de arresto tras seis días de búsqueda

Un sospechoso del tiroteo en la Universidad de Brown, ocurrido el sábado pasado y que dejó dos estudiantes muertos y otros nueve heridos, fue identificado y ahora enfrenta una orden de arresto, luego de una búsqueda que se prolongó durante seis días sin resultados concretos, informaron fuentes cercanas a la investigación.

Aunque las autoridades no han revelado públicamente la identidad del presunto atacante, confirmaron que el individuo logró evadir a la policía tras abrir fuego dentro de un aula del edificio Barus & Holley y huir a las calles aledañas de Providence, Rhode Island.

Críticas por fallas de seguridad y escasa información

Durante los días posteriores al ataque, la policía difundió imágenes de vigilancia de baja calidad de una persona de interés, sin lograr una identificación inmediata. Incluso después de varias ruedas de prensa, los detalles sobre el avance del caso fueron limitados.

El jefe de la policía de Providence, Oscar Pérez, admitió a mitad de semana que las autoridades aún desconocían la identidad y el paradero del agresor. La situación generó críticas hacia la seguridad universitaria y los cuerpos policiales, especialmente al revelarse que, pese a contar con más de 1,200 cámaras, no había dispositivos en el área exacta donde ocurrió el tiroteo.

Investigan posible vínculo con crimen en el MIT

Los investigadores también analizan un posible nexo entre el ataque en Brown y el asesinato del profesor del MIT, Nuno Loureiro, ocurrido dos días después en Massachusetts. Ambos campus se encuentran a menos de 80 kilómetros de distancia, aunque hasta ahora las autoridades no han confirmado una relación directa entre los casos.

Víctimas del ataque

En el tiroteo murieron Ella Cook, de 19 años, estudiante de segundo año originaria de Alabama, y Mukhammad Aziz Umurzokov, de 18 años, estudiante de primer año de origen uzbeko-estadounidense. La comunidad universitaria permanece en duelo mientras continúa la investigación y se refuerzan las medidas de seguridad en el campus.

