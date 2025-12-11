Dos muertos y dos heridos en tiroteo dentro de estudio de grabación en Nueva Jersey

Dos hombres murieron y otros dos resultaron heridos en un tiroteo ocurrido la noche del miércoles dentro de un estudio de grabación en Nueva Jersey, informaron autoridades del condado de Essex.

Las víctimas mortales fueron identificadas como Namir Bynum, de 20 años, quien falleció en la escena, y Osayuwamen Uyamu, también de 20 años, quien murió poco después en el Hospital Universitario de Newark.

El fiscal del condado, Theodore N. Stephens II, confirmó que el ataque “ocurrió dentro de ese establecimiento en particular”, aunque no precisó qué desencadenó la violencia. Hasta ahora, la policía no ha informado si hay sospechosos identificados.

Dos heridos permanecen bajo atención médica

Otros dos hombres resultaron heridos y fueron trasladados al Hospital Universitario. Las autoridades señalaron que sus lesiones no representan un riesgo vital, y una de las víctimas ya fue atendida y dada de alta.

El estudio Platinum Sound NJ, donde ocurrió el tiroteo, publicó en redes sociales que el hecho se originó tras un incidente “entre amigos”. También pidió evitar culpar a una de las víctimas, a quien identificaron solo como “mi hermano”.

Investigación en curso

La Oficina del Fiscal del Condado de Essex continúa indagando las circunstancias que rodearon el tiroteo, que dejó conmocionada a la comunidad artística local.

Hasta el momento no se han anunciado detenciones ni se han esclarecido los motivos del ataque.

