Una líder estudiantil y un joven becado: las víctimas del tiroteo en la Universidad de Brown

Fueron identificadas las dos víctimas mortales del tiroteo ocurrido la tarde del sábado en la Universidad Brown, un ataque en el que también resultaron heridos otros nueve estudiantes.

El tiroteo ocurrió dentro de un aula en el primer piso del edificio de ingeniería Barus & Holley, una estructura de siete pisos que alberga gran parte de los estudios e investigaciones de ingeniería y física de la universidad.

El rector de la Universidad de Brown, Frank Doyle, confirmó que los exámenes finales se estaban llevando a cabo en el edificio de ingeniería cuando el hombre armado abrió fuego.

Ella Cook: liderazgo, fe y compromiso universitario

La primera víctima identificada del tiroteo ocurrido en la Universidad de Brown fue Ella Cook, estudiante de segundo año y vicepresidenta del club republicano universitario. La noticia de su fallecimiento fue confirmada durante un servicio religioso en la Iglesia Catedral del Adviento, en Birmingham, Alabama, su ciudad natal.

Durante la misa, un sacerdote la describió como una “tremenda luz brillante”, destacando su compromiso con la comunidad y su participación activa en la vida parroquial. Cook era reconocida por su carácter amable y conciliador, incluso entre personas con posturas ideológicas distintas.

La joven universitaria deja a sus padres y a dos hermanos. Excompañeros de la Universidad de Brown resaltaron su liderazgo y valentía, así como su disposición a apoyar a otros estudiantes en medio de controversias internas del campus.

La Universidad de Brown declaró duelo institucional y ofreció apoyo psicológico a estudiantes, profesores y personal. Crédito: Mark Stockwell | AP

Mukhammad Aziz Umurzokov: un estudiante becado con sueños truncados

La segunda víctima mortal fue Mukhammad Aziz Umurzokov, de 18 años, un estudiante becado de origen uzbeko que soñaba con convertirse en neurocirujano. Su identidad fue confirmada por el embajador de Estados Unidos en Uzbekistán, Jonathan Henick.

Umurzokov llegó a Estados Unidos con su familia en 2011 y posteriormente obtuvo la ciudadanía. Sus familiares lo describieron como un joven inteligente, solidario y extrovertido, con una fuerte ética de trabajo. Durante el verano trabajó para poder costear una computadora portátil antes de iniciar el año académico.

La Asociación Estadounidense de Uzbekistán lo calificó como “brillante y prometedor”, destacando su disciplina, generosidad y vocación de servicio.

El ataque durante una sesión de exámenes

El tiroteo ocurrió el sábado por la tarde dentro de un edificio de ingeniería, mientras los estudiantes realizaban una sesión de repaso para exámenes finales. Además de las dos víctimas mortales, nueve personas resultaron heridas, una de ellas permanece en estado crítico y las demás se encuentran estables.

Las autoridades informaron que una persona de interés fue detenida inicialmente, pero posteriormente liberada. Hasta el momento, no hay detenidos y el atacante continúa prófugo.

“Tenemos un asesino ahí fuera”, advirtió el fiscal general de Rhode Island, Peter Neronha, al confirmar que la investigación sigue en curso.

Una comunidad universitaria en duelo

La Universidad de Brown declaró duelo institucional y ofreció apoyo psicológico a estudiantes, profesores y personal. Compañeros de clase de ambas víctimas expresaron conmoción y tristeza por el ataque, que ha reavivado el debate sobre la violencia armada en campus universitarios de Estados Unidos.

“Brown está de luto. Yo también”, dijo Khimari Manns, compañero de habitación de Umurzokov. “Su alma resonó en toda la comunidad”.

