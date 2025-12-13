La Universidad Brown en Rhode Island avisa sobre un tirador activo

La Universidad Brown envió un mensaje de emergencia a través de su sitio web en donde informó que un hombre armado se encuentra en las instalaciones de la institución en Providence, este sábado por la tarde. Las autoridades ya se encuentran en el lugar y recomiendan a los vecinos no salir de sus hogares.

Este sábado 13 de diciembre, la universidad solicitó ayuda a las autoridades, luego de ver a una persona que merodeaba cerca de las instalaciones en Hope St. 184.

“Cierre las puertas, silencie los teléfonos”

“Urgente: Hay un tiroteo activo cerca de Barus y Holley. La policía de Brown y Providence se encuentra en el lugar. Continúe refugiado en este momento. Un sospechoso se encuentra bajo custodia”, escribió la escuela en un mensaje en su página web.

“Cierre las puertas, silencie los teléfonos y permanezca oculto hasta nuevo aviso. Recuerde: corra si se encuentra en la zona afectada y evacue de forma segura si puede; escondase si no es posible evacuar y póngase a cubierto. Luche como último recurso y tome medidas para protegerse. Esté atento para obtener más información de seguridad”, añadió la institución.

“Fuerte presencia policial”

El Departamento de Policía de Providence en cuanto recibió la llamada de 911 se trasladó al lugar para verficiar la situación.

“Actualmente hay una fuerte presencia policial y de bomberos de Providence en la calle Hope, cerca de la Universidad Brown. Por favor, tenga cuidado y evite esta zona hasta nuevo aviso”, escribió el departamento en X.

Por el momento, no hay mayor información si la persona que tienen en custodia sea la que tenía el arma. Las autoridades darán más detalles en cuanto tenga la información.

Esta noticia está en desarrollo.