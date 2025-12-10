Estudiante muerto y otro herido en un apuñalamiento dentro de escuela secundaria en Carolina del Norte

Un estudiante murió y otro resultó herido tras un apuñalamiento ocurrido la mañana de este martes en la escuela secundaria North Forsyth, ubicada en Winston-Salem, Carolina del Norte. El incidente movilizó rápidamente a las autoridades del condado de Forsyth, quienes recibieron el llamado de emergencia poco después de las 11:00 a.m.

“Respondimos a un altercado entre dos estudiantes”, informó el sheriff Bobby Kimbrough durante una rueda de prensa. “Hubo una pérdida de vidas”, añadió, sin ofrecer mayores detalles debido a que la investigación continúa en curso.

La confirmación oficial y el estado de los heridos

El superintendente del distrito escolar, Don Phipps, confirmó a las familias —a través de un correo electrónico— que un estudiante falleció y otro resultó herido durante el incidente.

Horas más tarde, la portavoz de la oficina del sheriff, Krista Karcher, precisó que la víctima lesionada recibió atención médica en un hospital local y fue dada de alta.

Hasta el momento no se han anunciado cargos ni se han revelado las identidades de los involucrados, ya que se trata de menores de edad.

No hay amenaza activa, según el sheriff

En un mensaje posterior divulgado por redes sociales, el sheriff Kimbrough aseguró que no existe ningún peligro para la comunidad.

“No buscamos a ningún sospechoso”, afirmó. “Tenemos esa parte de la investigación bajo control”.

La declaración buscó calmar la preocupación de padres y vecinos que, una vez más, contemplan un episodio de violencia dentro de una institución educativa del país.

Dolor en la comunidad y reacciones oficiales

El gobernador de Carolina del Norte, Josh Stein, calificó el hecho como “impactante y horrible” y expresó sus oraciones por los estudiantes y sus familias.

Por su parte, Phipps, quien asumió el cargo de superintendente hace apenas una semana, dijo que este tipo de tragedias representa “la peor pesadilla de cualquier educador”.

“Nos duele cuando nuestros estudiantes sufren, y este es el mayor dolor que podemos sentir”, declaró visiblemente afectado.

Clases suspendidas y apoyo psicológico

Como medida inmediata, las autoridades informaron que la North Forsyth High School permanecerá cerrada este miércoles.

El distrito escolar dispondrá de un equipo de crisis para brindar apoyo emocional al personal docente y a los estudiantes cuando regresen a clases.

El suceso se suma a la creciente preocupación nacional por los episodios de violencia dentro de escuelas estadounidenses, especialmente en un contexto en el que padres, maestros y funcionarios buscan reforzar la seguridad sin afectar el ambiente educativo.

