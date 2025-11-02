Policía de Carolina del Norte mata a un adolescente de 13 años buscado por el asesinato de su abuela

Un agente del condado de Lee, en Carolina del Norte, disparó y mató a un niño de 13 años buscado por el asesinato de su abuela, luego de que el menor se abalanzara sobre él con un pedazo de madera durante una persecución, informaron este viernes las autoridades locales.

El hecho ocurrió el jueves en la zona de Cameron, y será investigado por la Oficina Estatal de Investigación, como lo establece el protocolo en incidentes que involucran el uso letal de la fuerza por parte de la policía.

Sospechoso del homicidio de su abuela

El caso comenzó en Raeford, a unos 145 kilómetros al suroeste de Raleigh, cuando la Oficina del Sheriff del Condado de Hoke respondió a un llamado de verificación de bienestar en una vivienda. Al llegar, los agentes encontraron muerta a Connie Linen, de 68 años, y determinaron que se trataba de un homicidio.

Los investigadores identificaron como sospechoso al nieto de la víctima, un adolescente de 13 años, y tramitaron una orden de arresto por asesinato en primer grado, según un comunicado de prensa del sheriff de Hoke.

Persecución y tiroteo

Posteriormente, agentes del condado de Lee localizaron al joven detrás de una casa móvil abandonada en el área rural de Cameron. Al intentar detenerlo, el menor huyó a pie.

Durante la persecución, según el informe oficial, tomó un tablón de madera de un jardín y se abalanzó sobre uno de los agentes, quien respondió disparándole.

El comunicado del sheriff describe al adolescente como de 1,8 metros de altura y 68 kilogramos de peso. No se ha revelado su identidad, ni la del agente involucrado.

El sheriff del condado de Hoke, Roderick Virgil, lamentó el desenlace y pidió calma a la comunidad.

“Esta ha sido una situación trágica y emotiva para todos los involucrados. Pedimos compasión y comprensión mientras todos asimilamos este difícil suceso”, declaró, según AP.

La investigación sigue en curso, y las autoridades no han indicado si el agente involucrado fue suspendido temporalmente mientras se realiza la revisión del caso.

