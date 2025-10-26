Dos muertos y siete heridos críticos tras balacera en una fiesta en Carolina del Norte

Al menos dos personas murieron y otras siete permanecen en estado crítico tras un tiroteo masivo ocurrido la madrugada del sábado en una fiesta en una vivienda de Maxton, en el condado de Robeson, Carolina del Norte.

Según la Oficina del Sheriff del condado de Robeson, un total de 13 personas resultaron baleadas en el suceso registrado alrededor de la 1:15 a. m., en una celebración donde se estima que había más de 150 asistentes.

Una fiesta que terminó en tragedia

Los agentes respondieron inicialmente a un reporte de música a alto volumen, pero mientras se dirigían al lugar comenzaron a recibir múltiples llamadas alertando sobre disparos. Cuando llegaron, encontraron una escena caótica con decenas de personas huyendo del lugar y múltiples heridos.

Las autoridades identificaron a las víctimas fatales como Jessie Locklear Jr., de 49 años, y Nehemiah Locklear, de 16.

Varias de las víctimas fueron trasladadas al Scotland Health Care Center en Laurinburg y al UNC Health Southeastern Medical Center en Lumberton. Una persona fue llevada posteriormente a otro centro médico con lesiones que ponen en peligro su vida, según la oficina del sheriff.

Las víctimas sobrevivientes tienen entre 17 y 43 años, algunas continúan hospitalizadas con heridas graves y otras ya fueron dadas de alta.

Investigación en curso y llamado a testigos

El sheriff Burnis Wilkins calificó el hecho como un nuevo caso de violencia armada sin sentido que enluta a la comunidad.

“Lo que lo hace aún más inquietante es la presencia de adolescentes, alcohol y armas en una gran fiesta”, declaró Wilkins. “Los responsables de este acto imprudente y despiadado deben rendir cuentas”.

La oficina del sheriff pidió a cualquier persona con información sobre el caso comunicarse al 910-671-3100 o escribir a sheriff.wilkins@robesoncountysonc.gov.

Las autoridades aseguraron que se trata de un incidente aislado y que no existe una amenaza activa para los residentes de la zona.

