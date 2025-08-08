Murió el pistolero del tiroteo en la Universidad de Emory en Atlanta

Un sospechoso de ser el autor del tiroteo en el campus de la Universidad Emory en Atlanta ha fallecido, según informó el Departamento de Policía de Atlanta, en Georgia.

La policía informó que solo había un tirador muerto y que ya no existe amenaza para el campus ni sus alrededores.

Un agente del orden resultó herido durante la intervención de la autoridades, según informó la policía. Se desconoce si el agente recibió un disparo o qué lesiones sufrió.

El alcalde de Atlanta, Andre Dickens, dijo que hoy no hubo víctimas civiles.

La Universidad Emory anunció en X que se levantó la orden de confinamiento.

“Emergencia en Emory: Continúa una emergencia policial en el campus de Emory Atlanta, en Emory Point. Evite la zona. Se levantó la orden de confinamiento”, informó en X.

La Universidad Emory es una universidad de investigación en artes liberales ubicada en Atlanta, Georgia, a solo minutos de la sede de los Centros de Control y Prevención de Enfermedades (CDC), que también estuvieron bajo órdenes de confinamiento.

Vehículos de emergencia en el campus de Atlanta de la Universidad Emerson, tras reportes de un tirador activo. Crédito: Jeff Amy | AP

Esta tarde, los estudiantes y el personal de la Universidad Emory, con una matrícula de 5,727 estudiantes, recibieron la siguiente información: “Emergencia Emory: Tirador activo en el campus de Emory Atlanta, en Emory Point CVS. ¡CORRAN, ESCONDANSE, LUCHA!”.

La situación en Atlanta está contenida y no existe una amenaza activa para el público, declaró un funcionario del condado de DeKalb.

Los residentes del condado deben permanecer en sus casas como medida de precaución mientras las autoridades investigan el incidente. La investigación está en curso y activa, añadió el funcionario.

El FBI informó que está enviando agentes para asistir a las fuerzas del orden en el lugar.

El Fiscal General de Georgia, Chris Carr, declaró en X que su oficina está “horrorizada” por la situación del tirador activo en el campus de Emory o sus alrededores y que están “rezando por la seguridad de toda la comunidad universitaria. Estamos listos para ayudar a nuestras fuerzas del orden con lo que necesiten”, añadió Carr.

“Dos veces esta semana, criminales desquiciados han atacado a georgianos inocentes”, declaró el gobernador de Georgia, Brian Kemp, en X.

Agradeció a los “valientes socorristas” que “acudieron al peligro para reducir al tirador y salvar vidas, recordándonos su importancia”.

