La Universidad de Emory lanza alerta tras reporte de un tirador activo en su campus de Atlanta

La Oficina de Preparación y Respuesta ante Eventos Críticos de la Universidad Emory informó en una alerta en redes sociales que hay un tirador activo en su campus de Atlanta, en Emory Point, cerca de CVS.

“CORRAN, ESCONDANSE, LUCHA. Eviten la zona”, decía la alerta.

La universidad alertó a estudiantes y personal para que eviten el área mientras trabajadores dentro de una tienda de delicatessen cerca del campus informan haber escuchado una serie de disparos.

El campus de la Universidad de Emory en Atlanta Emory está a solo minutos de la sede de los Centros de Control y Prevención de Enfermedades en Atlanta.

No se dispone aún de información adicional sobre la situación, ni siquiera si alguno de los lugares fue el objetivo.