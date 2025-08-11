Reportan muertos en tiroteo en Target en Austin, Texas

Un tiroteo en una sucursal de Target en Austin, Texas, dejó al menos dos personas muertas y otras heridas, confirmó el Departamento de Policía de la ciudad.

“Información preliminar: Dos víctimas fallecidas. Un sospechoso ha sido detenido. La escena del crimen continúa activa y la investigación continúa”, se indicó en una publicación de X.

Las autoridades policiacas ofrecerán una conferencia de prensa más tarde para dar detalles del ataque.

Algunos reportes de medios locales indican que al menos otras dos personas resultaro heridas en el tiroteo.

En imágenes de televisoras locales se observan a varios vehículos policiacos en el estacionamiento del centro comercial donde se ubica la sucursal, en un operativo que todavía no se declara como terminado.

Además, los autos estacionados no podrán salir del centro comercial.

“Debido a la actividad en la escena del crimen en Target, ubicado en Research Boulevard, no se podrán entregar los vehículos del estacionamiento hasta que finalice la investigación inicial”, advirtió la Policía.

La tienda Target en Austin, Texas, donde ocurrió el ataque se ubica en 8601 Research Blvd. Crédito: Captura Google Maps | Cortesía

“Por favor, organice un transporte alternativo a casa. Le informaremos en cuanto sea seguro recuperar su vehículo”, agregaron autoridades.

El pasado 3 de agosto fue el sexto aniversario del tiroteo en una tienda Walmart, en El Paso, Texas, donde fueron asesinadas 23 personas, la mayoría de origen latino.

En lugar de aumentar el control de armas en el estado, los legisladores republicanos aprobaron una ley que permite la portación de armas sin permiso.

