Un hombre confesó haber matado a sus cuatro hijos en Carolina del Norte: la policía halló los cuerpos en su garaje

Wellington Delano Dickens III, de 38 años, confesó haber matado a cuatro de sus hijos y escondido los cuerpos en el maletero de un vehículo dentro de su garaje, en la localidad de Zebulon, al este de Raleigh, en Carolina del Norte.

Según informó la Oficina del Sheriff del Condado de Johnston, Dickens llamó al 911 el lunes por la noche para informar lo ocurrido. Al llegar a la vivienda, los agentes hallaron con vida a su hijo menor, de tres años, y descubrieron los restos humanos en avanzado estado de descomposición en el interior del vehículo.

Los niños llevaban meses muertos

Las autoridades creen que las víctimas son tres hijos biológicos de Dickens, de 6, 9 y 10 años, y su hijastro de 18 años. La policía indicó que los cuerpos podrían haber estado allí durante meses, aunque aún se espera la confirmación oficial del Médico Forense del Estado, encargado de las identificaciones.

La orden de arresto señala que una de las víctimas habría sido asesinada el 1 de mayo, lo que sugiere que el crimen fue cometido hace casi seis meses.

Acusado de asesinato y detenido sin derecho a fianza

Dickens fue acusado formalmente de asesinato y detenido sin posibilidad de fianza en la cárcel del condado. Se esperan múltiples cargos adicionales a medida que avance la investigación.

El martes por la tarde compareció ante un juez por primera vez y se le asignará un abogado de oficio, según los registros judiciales. Su próxima audiencia está fijada para el 13 de noviembre.

El condado de Johnston, una zona rural al este de Carolina del Norte, amaneció con consternación tras conocerse el caso. Vecinos del área de Zebulon, una pequeña ciudad de menos de 7,000 habitantes, dijeron estar impactados por la noticia.

“Nunca imaginamos algo así. Era un hombre callado, pero nada hacía pensar que pudiera cometer una atrocidad como esta”, declaró un residente al News & Observer de Raleigh.

Las autoridades no han revelado los posibles motivos del crimen, pero confirmaron que el niño sobreviviente está bajo custodia del Departamento de Servicios Sociales y recibe atención médica y psicológica.

“Uno de los peores casos que hemos visto”

El sheriff del condado, Steve Bizzell, calificó el hallazgo como “uno de los casos más horrendos” en sus décadas de servicio.

“Nuestros agentes han visto cosas terribles, pero nada puede prepararte para encontrar a varios niños sin vida, víctimas de su propio padre”, declaró en un comunicado.

El caso sigue bajo investigación, y las autoridades trabajan para reconstruir la línea de tiempo de los asesinatos y determinar cuándo y cómo murieron los niños.

