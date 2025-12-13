Mueren dos militares estadounidenses y un civil durante emboscada en Siria, según gobierno de EE.UU.

Dos soldados del Ejército estadounidense y un civil, también estadounidense que prestaba servicios como intérprete, murieron este sábado mientras realizaban una misión en el centro de Siria, según informaron oficiales militares estadounidenses.

El portavoz del Pentágono, Sean Parnell, declaró en una publicación en X que el ataque ocurrió mientras los soldados realizaban una “operación clave”. Añadió que otros tres militares resultaron heridos en el incidente.

“Su misión era apoyar las operaciones antiterroristas en curso en la región”, declaró, y agregó que los nombres de los soldados, así como la información de identificación de sus unidades, se mantendrán en reserva hasta 24 horas después de la notificación a sus familiares.

“Este ataque se encuentra actualmente bajo investigación activa”, escribió. El Comando Central de EE.UU. declaró que el ataque fue resultado de una emboscada tendida por un pistolero solitario de ISIS en Siria, y que el pistolero fue atacado y abatido.

El tiroteo tuvo lugar cerca de Palmira, según la agencia de noticias estatal siria SANA, que indicó que dos miembros de las fuerzas de seguridad sirias resultaron heridos. No se dispuso de información adicional sobre su estado de salud.

Ningún grupo se ha atribuido la responsabilidad del ataque y no se ha revelado la identidad del pistolero.

El secretario de Defensa de EE.UU., Pete Hegseth, declaró en una publicación en X que el agresor fue abatido por fuerzas aliadas.

“Que quede claro: si atacan a estadounidenses, en cualquier parte del mundo, pasarán el resto de su breve y ansiosa vida sabiendo que Estados Unidos los perseguirá, los encontrará y los matará sin piedad”, escribió.

Tom Barrack, embajador de Estados Unidos en Turquía y enviado especial para Siria, condenó la “cobarde emboscada terrorista” en X.

“Lamentamos la pérdida de tres valientes militares y personal civil estadounidenses y deseamos una pronta recuperación a las tropas sirias heridas en el ataque”, escribió Barrack. “Seguimos comprometidos con la lucha contra el terrorismo junto con nuestros socios sirios”.

Estados Unidos tiene cientos de tropas desplegadas en el este de Siria como parte de una coalición que lucha contra el Estado Islámico.

El mes pasado, Siria se unió a la coalición internacional que lucha contra el ISIS, mientras Damasco mejoraba sus relaciones con los países occidentales tras la caída del presidente Bashar al-Assad el año pasado, cuando los insurgentes tomaron su sede del poder en Damasco.

Estados Unidos no tenía relaciones diplomáticas con Siria durante el gobierno de Assad, pero los lazos se han estrechado desde la caída del régimen de cinco décadas de la familia Assad. El presidente interino, Ahmad al-Sharaa, realizó una histórica visita a Washington el mes pasado, donde se reunió con el presidente Trump.

