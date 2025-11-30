Estados Unidos y Siria destruyen más de 15 depósitos de armas de ISIS

El ejército estadounidense anunció la destrucción de 15 sitios que contenían depósitos de armas del Estado Islámico (ISIS) en el sur de Siria, en una de las operaciones conjuntas más extensas con las fuerzas sirias en los últimos años.

Según el Comando Central de Estados Unidos (CENTCOM), las fuerzas estadounidenses y sirias identificaron y eliminaron las instalaciones de almacenamiento en toda la provincia de Rif Damashq durante una serie de ataques aéreos y demoliciones terrestres realizadas entre el 24 y el 27 de noviembre.

“La operación combinada destruyó más de 130 morteros y cohetes, múltiples rifles de asalto, ametralladoras, minas antitanque y materiales para construir dispositivos explosivos improvisados”, dijo CENTCOM.

Forces from U.S Central Command and the Syrian Ministry of Interior located and destroyed more than 15 sites containing ISIS weapons caches in southern Syria, Nov. 24-27.



Read more: https://t.co/6N53AhiYye — U.S. Central Command (@CENTCOM) November 30, 2025

De acuerdo a la información, las fuerzas combinadas destruyeron más de 130 morteros y cohetes, múltiples fusiles de asalto, ametralladoras, minas antitanque y materiales para la fabricación de artefactos explosivos improvisados. También se descubrieron y destruyeron drogas ilícitas.

“Esta exitosa operación garantiza que los avances logrados contra ISIS sean duraderos y que el grupo no pueda regenerarse ni exportar ataques terroristas a Estados Unidos ni al resto del mundo”, declaró el almirante Brad Cooper, a cargo del Comando Central.

La operación se da tres meses después de que las fuerzas estadounidenses eliminaran a un alto mando de en el norte de Siria durante una operación en tierra.

El alto mando asesinado el pasado 19 de agosto, fue identificado como un actor clave dentro del grupo terrorista de ISIS por supuestamente estar implicado en la planificación de atentados en Siria e Irak.

El anuncio sigue a la reunión que mantuvo a principios de este mes el presidente estadounidense Donald Trump con el presidente sirio Ahmed al-Sharaa en Washington, un encuentro histórico que marca las primeras conversaciones de este tipo entre las dos naciones en más de una década.

Trump, tras la reunión del 10 de noviembre, afirmó su compromiso de ayudar a Siria a “lograr su éxito y estabilizarse” tras años de guerra y aislamiento internacional. Sharaa, excomandante de Al Qaeda que hasta hace poco se encontraba bajo sanciones estadounidenses, ha solicitado la eliminación total de las restricciones económicas impuestas por la Ley César.

Sigue leyendo:

· Ataque de EE.UU. a Irán no destruyó sus instalaciones nucleares, según The New York Times

· Trump presume paz en Medio Oriente, pero enfrenta desafíos en Congreso por atacar a Irán

· Polonia afirma que derribó drones rusos tras una “violación del espacio aéreo sin precedentes”