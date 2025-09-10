Polonia afirma que derribó drones rusos tras una “violación del espacio aéreo sin precedentes”

El primer ministro de Polonia, Donald Tusk, afirmó que el espacio aéreo polaco fue violado por una gran cantidad de drones rusos durante la noche de este miércoles.

“Los drones que representaban una amenaza directa fueron derribados. Estoy en constante comunicación con el Secretario General de la OTAN y nuestros aliados”, escribió en su cuenta en la red social X.

Esto ocurre ante un nuevo ataque masivo de Moscú contra regiones ucranianas cercanas a la frontera de Polonia.

En el operativo, que duró varias horas, se desplegaron aviones de combate de la OTAN y polacos. Terminó sobre las 7.30 h local (6.30 BST), según informó el ejército polaco.

A la vez que entraron en alerta “sistemas terrestres de defensa aérea y reconocimiento por radar”.

“Esta es la primera vez que se derriban drones rusos sobre el territorio de un país de la OTAN. Todos nuestros aliados se toman la situación muy en serio. No hemos registrado víctimas”, declaró Tusk.

Las fuerzas armadas polacas informaron que el espacio aéreo del país fue “violado repetidamente” y que este “ataque de la Federación Rusa contra territorio ucraniano” es una “violación sin precedentes”.

En declaraciones al parlamento polaco, Tusk, dijo que “esta provocación es incomparablemente más peligrosa desde el punto de vista de Polonia que las anteriores”.

El mandatario polaco informó que solicitó la invocación del Artículo 4 del tratado de la OTAN, que permite a los países miembros plantear una cuestión ante el Consejo del Atlántico Norte, su principal órgano de decisión política. Tras eso, se celebran consultas para determinar si la integridad territorial, la independencia política o la seguridad de un país miembro se han visto amenazadas.

Polonia es uno de los 32 miembros de la alianza de seguridad OTAN. Uno de sus principios fundamentales, conocido como Artículo 5, establece que un ataque contra uno o más miembros se considerará un ataque contra todos.

Tusk afirmó que espera un mayor apoyo durante dichas consultas.

“Esta no es solo una guerra contra los ucranianos. Es una confrontación que Rusia ha declarado contra todo el mundo libre”, declaró.

La respuesta de Rusia

Tusk dijo que el ejército polaco registró 19 incursiones con drones en el espacio aéreo del país durante la noche. Y aseguró que tres, o quizás cuatro, drones fueron derribados por aviones polacos y de la OTAN desplegados para hacer frente a la amenaza.

El mandatario afirmó que un número significativo de drones llegó al país desde Bielorrusia. El último dron derribado fue a las 06:45 hora local (05:45 BST), añadió.

El Kremlin se pronunció sobre la situación en Polonia. En un primer momento para decir que a ellos “no les corresponde” hacer comentarios al respecto.

“Es un asunto del Ministerio de Defensa (ruso)”, dijo el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, en su conferencia telefónica diaria con periodistas.

Al ser preguntado sobre las acusaciones contra Moscú, Peskov responde: “Los líderes de la UE y la OTAN acusan a Rusia de provocaciones a diario, generalmente sin fundamento”.

Más tarde, el ejército ruso emitió un comunicado donde afirmó que anoche llevó a cabo un “ataque masivo” contra objetivos militares-industriales en el oeste de Ucrania, incluyendo drones de ataque.

Insisitó en que “no había planes de atacar instalaciones en territorio polaco”.

“El alcance máximo de los drones rusos que supuestamente entraron en Polonia no supera los 700 km. Sin embargo, estamos dispuestos a consultar con el Ministerio de Defensa polaco sobre este tema “, continúa el comunicado.

Por su parte, el viceministro de Defensa de Bielorrusia, Pavel Muravyeika, afirmó que los drones que entraron en el espacio aéreo polaco lo hicieron accidentalmente, tras ser bloqueados sus sistemas de navegación.

Bielorrusia alberga misiles rusos. En 2022 las tropas de Rusia entraron en Ucrania a través de su territorio.

El ministro de Defensa polaco, Władysław Kosiniak-Kamysz, dijo que las Fuerzas de Defensa Territorial de Polonia se activaron para la búsqueda terrestre de drones derribados.

En una publicación en X, Kosiniak-Kamysz también advirtió a la población que no recogiera fragmentos de objetos, sino que informara a la policía.

En este sentido, la policía polaca afirma haber encontrado un dron averiado en Czosnówka, una aldea del este de Polonia, a unos 40 km de la frontera con Bielorrusia.

“Hemos notificado a los servicios competentes. Los procedimientos siguen en curso”, publicó la policía de la región de Lublin en la red social X.

La seguridad del espacio aéreo polaco se ha estabilizado y el nivel de amenaza ha vuelto a la normalidad, según ha declarado el mando operativo de sus fuerzas armadas. Afirma que sus radares y sistemas terrestres de defensa aérea también han vuelto a su funcionamiento habitual.

Durante horas, el espacio aéreo de los principales aeropuertos de Polonia permanecieron cerrados, por lo que luego se han visto afectados tanto con retrasos como con cancelaciones, tanto en los vuelos de salida como en los de llegada.

Las fuerzas del país dijeron que en comunicado que sigue el monitereo de la situación y que Polonia se mantiene en “preparación constante” para proteger su espacio aéreo.

Reacciones en los países miembros de la OTAN

Varios países miembos de la Organización del Tratado del Atlántico Norte ya emitieron declaraciones expresando su solidaridad y preocupación con la situación.

El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, dijo que la violación del espacio aéreo polaco por parte de Rusia constituye un “comportamiento imprudente”, independientemente de si se hiz de modo deliberada o no.

En un comunicado, afirmó que los aliados de la OTAN han expresado su plena solidaridad con Polonia y que se está haciendo una evaluación exhaustiva del tema.

Sobre la participación de las fuerzas de la Alianza en el derribo de drones rusos, Rutte dijo que participaron varios países, entre ellos, Países Bajos, Italia, Polonia y Alemania.

El embajador de Estados Unidos ante la OTAN, Matthew Whitaker, afirmó su país “defenderá cada centímetro del territorio de la OTAN” y mostró su apoyo a “nuestros aliados de la OTAN ante estas violaciones del espacio aéreo”.

El primer ministro de Reino Unido, Keir Starmer, condenó el “bárbaro ataque contra Ucrania y la flagrante y sin precedentes violación del espacio aéreo polaco y de la OTAN por parte de drones rusos”.

“Esta fue una acción extremadamente imprudente por parte de Rusia y solo sirve para recordarnos el flagrante desprecio del presidente Putin por la paz y el constante bombardeo que sufren a diario los ucranianos inocentes”, dijo en un comunicado.

El secretario de Defensa británico, John Healey, recibirá en la tarde (hora de Reino Unido) a sus homólogos de Alemania, Polonia, Francia, Italia y Ucrania, miembros del Grupo Europeo de los Cinco (E5), para mantener conversaciones al respecto.

El presidente de Letonia, Edgars Rinkēvičs, dijo en su cuenta de X que “la agresión rusa en Ucrania nos afecta directamente y se deben tomar las medidas adecuadas”.

El primer ministro sueco, Ulf Kristersson, calificó las violaciones del espacio aéreo polaco por parte de Rusia como “inaceptables”.

“La guerra de agresión rusa contra Ucrania representa una amenaza para la seguridad de toda Europa”, dijo.

Por otro lado, el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelenski, calificó la entrada de drones rusos en el espacio aéreo polaco como “un precedente extremadamente peligroso para Europa”.

No es la primera vez que se despliegan aviones de combate polacos desde el inicio del conflicto.

Sin embargo, los casos anteriores se referían principalmente a drones rusos que sobrevolaban el espacio aéreo polaco con el objetivo de llegar a Ucrania.

En los momentos inmediatamente posteriores, Rusia guardó silencio sobre el incidente.

El presidente Vladimir Putin ha negado repetidamente cualquier intención de declarar la guerra a los países de la OTAN, algo que muchos funcionarios occidentales están convencidos de que contradice lo que están analizando.

“Cuando estuve en Ucrania hace unas semanas, también se desplegaban aviones de combate polacos”

Análisis de Katy Watson, BBC News

Cada noche, los ucranianos se preparan para los ataques aéreos de drones y misiles rusos.

Algunas noches son peores que otras, pero Ucrania nunca escapa a la agresión. Las sirenas antiaéreas que resuenan en las ciudades son la banda sonora de la vida de la mayoría de los ucranianos.

Y cada mañana, el ejército ucraniano publica las cifras: cuántos drones y misiles atacaron, dónde impactaron y quiénes resultaron heridos.

Es un patrón familiar, pero los ataques aéreos son cada vez más descarados.

A principios de esta semana se produjo el mayor ataque aéreo de la historia contra Ucrania, con más de 800 drones. Un edificio gubernamental fue el objetivo.

Ahora se lanzaron drones al extremo oeste de Ucrania; no es la primera vez que esta zona del país es atacada, pero la frecuencia va en aumento.

Hace apenas unas semanas, cuando estuve en Ucrania, los aviones de combate polacos fueron despachados debido a los drones cerca de la frontera.

Ahora que el aeropuerto de Varsovia fue cerrado, es una clara señal de la escalada y el pánico generado por la invasión del espacio aéreo polaco por parte de los drones Shahed, de fabricación iraní.

Aquellas conversaciones entre Donald Trump y Vladimir Putin en Alaska, que tuvieron lugar hace menos de cuatro semanas, parecen lejanas.

Y también lo es la perspectiva de paz.

*Con información de Stuart Lau, Ayeshea Perera, Sarah Rainsford y Vitaliy Shevchenko.

