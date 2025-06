Trump presume paz en Medio Oriente, pero enfrenta desafíos en Congreso por atacar a Irán

El republicano Thomas Massie (Georgia) encontró en congresistas demócratas el respaldo para una Resolución que limite el poder del presidente Donald Trump para atacar a otras naciones, como decidió hacerlo el fin de semana contra Irán.

“Le guste o no [a Trump], el Congreso votará sobre las hostilidades de Estados Unidos en Irán”, escribió el lunes Massie en X, cuando sumaba 57 copatrocinadores a su resolución. “Según la Ley de Poderes de Guerra, el presidente debe retirarse de las hostilidades en Irán en un plazo de 60 días (más 30 días adicionales), a menos que obtenga el voto favorable del Congreso”.

La Resolución recuerda que solamente el Congreso tiene el poder de otorgar poderes de guerra contra otra nación.

“El Congreso no ha declarado la guerra con respecto a las hostilidades que involucran a las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos contra la República Islámica de Irán, ni ha proporcionado una autorización estatutaria específica para ellas”, se indica.

Hasta el momento son 60 los demócratas que apoyan la Resolución bajo el argumento de que el presidente Trump no pidió autorización del Congreso para lanzar ataques a bases nucleares de Irán, en medio del conflicto que ese país enfrenta con Israel.

Una republicana en contra de que EE.UU. haya atacado Irán fue Marjorie Taylor Greene (Georgia), quien reclamó que el movimiento MAGA se enfoca en “Estados Unidos Primero”.

“MAGA no apoya guerras en el extranjero. No apoyamos un cambio de régimen. Apoyamos ESTADOS UNIDOS PRIMERO. Estados Unidos no debería involucrarse en la guerra nuclear de Israel contra Irán”, escribió el lunes en X.

Otros congresistas se han expresado en el mismo tenor, como la demócrata Laura Sánchez (California) –quien no ha apoyado la iniciativa de Massie. La representante calificó como “un acto de agresión no provocado”, el ataque de Irán.

“Este es otro ejemplo de liderazgo fallido y prioridades imprudentes. Mientras la administración Trump destina miles de millones de dólares a armas y ataques extranjeros, nos vemos al borde de otra guerra, mientras que las familias aquí luchan por mantener la luz, acceder a la atención médica y respirar aire limpio”, expresó.

¿Y qué sigue en Irán?

El presidente Trump parece retractarse sobre un cambio de régimen en Irán, al considerar que puede convertirse en un “caos”.

A pesar de la supuesta paz entre Irán e Israel, los iraníes acusan agresiones militares y advierten que no detendrán sus ataques hasta que los israelíes cesen.

Trump incluso publicó un mensaje en X criticando al gobierno de Benjamin Netanyahu por no cesar el fuego.

“Israel, no lancen esas bombas. Si lo hacen será una violación grave. ¡Traigan a sus pilotos a casa ya!”, indicó Trump, para luego publicar otro mensaje afirmando que el acuerdo de paz estaba en camino. “¡Ambos, Israel e Irán querían terminar la guerra! Fue un gran honor destruir todas las instalaciones y capacidades nucleares, y luego TERMINAR LA GUERRA!”.

Este martes, el mandatario estadounidense –quien se encuentra en La Haya, en los Países Bajos, en la cumbre la OTAN– dialogó vía telefónica con el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu y aseguró que decidió no tomar más represalias contra Irán.

Aunque Trump afirmó que Irán no tendrá un arma nuclear, se negó a responder a preguntas reiteradas sobre si se han comprometido con el enriquecimiento de uranio, además de que CNN y The New York Times confirmaron que los ataques de EE.UU. no afectaron todas las bases nucleares de Irán, como afirmó el Gobierno federal.

Irán, sin embargo, afirma que terminó su guerra de 12 días con Israel, según un comunicado del presidente Masud Pezeshkian.

