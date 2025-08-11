Confirman tres muertos en tiroteo fuera de Target en Austin; sospechoso fue detenido

Tres personas murieron cuando un hombre armado abrió fuego en el estacionamiento de un Target en el norte de Austin el lunes por la tarde. La policía de Austin informa que el presunto tirador se encuentra detenido tras robar dos autos durante su huida.

La policía respondió a un llamado de tiroteo a las 2:15 p.m. y los oficiales encontraron a tres personas que habían recibido disparos en el estacionamiento, dijo, dos de la víctimas fallecieron en el lugar, mientras la tercera fue declarada muerta en el hospital.

Además, Davis dijo que el sospechoso fue arrestado después de robar un automóvil y huir de la escena en Austin, Texas, dijo la policía.

El sospechoso, identificado como un hombre de 32 años, robó inicialmente un automóvil de la escena y huyó, estrelló ese automóvil y luego robó otro vehículo antes de ser arrestado, dijo Davis.

“Este es un día muy triste para Austin”, dijo el jefe.

Se cree que una de las víctimas que recibió disparos es el conductor del vehículo que fue robado en Target, dijo Davis.

El sospechoso, que no fue identificado en la conferencia de prensa, “sí tiene antecedentes de salud mental”, dijo el jefe, sin embargo, el motivo del tiroteo está bajo investigación.

Hasta el momento, la identidad de las víctimas no se reveló de inmediato, mientras otra persona recibió atención médica en el lugar de los hechos por lesiones no relacionadas.

This is a devastating situation, and my heart is with the victims and their families. While this remains an active and ongoing investigation, what I’ll say is that this was a sickening, cowardly act of gun violence.



I am grateful for the quick response of our APD officers and… https://t.co/OYJ8658ZjX — Mayor Kirk Watson (@KirkPWatson) August 11, 2025

El alcalde de Austin, Kirk Watson, expresó sus condolencias a las familias de las víctimas.

“Esta es una situación devastadora, y mi corazón está con las víctimas y sus familias. Si bien esta investigación sigue activa y en curso, lo que diré es que este fue un acto de violencia armada repugnante y cobarde”, dijo en X.

“Estoy agradecido por la rápida respuesta de nuestros oficiales del APD y otros socorristas y quiero agradecerles por sus acciones para detener al sospechoso”, escribió.

