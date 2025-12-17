Amplían búsqueda del tirador de Brown: publican fotos de persona vista cerca de un sospechoso

El Departamento de Policía de Providence informó este martes que amplió la búsqueda del presunto autor del tiroteo ocurrido el sábado en la Universidad de Brown, que dejó dos estudiantes muertos y al menos siete personas heridas, para incluir a una persona que se encontraba “cerca” del atacante momentos antes del crimen.

A través de redes sociales, las autoridades difundieron varias imágenes captadas por cámaras de seguridad y solicitaron ayuda del público para identificar y entrevistar a ese individuo.

“Los investigadores piden la ayuda del público para identificar y hablar con la persona que aparece en estas fotos, que estaba cerca de la persona de interés”, indicó el cuerpo policial.

Difunden imágenes de cámaras de seguridad

En las imágenes, de baja resolución, se observa a una persona vestida con chaqueta azul con capucha verde, pantalones oscuros y lo que parece ser una cartera o bolso claro colgado del hombro derecho.

Según la policía, esta persona podría ser la misma que aparece en videos de vigilancia previamente divulgados por la oficina del FBI en Boston, en los que se ve a un individuo caminando por una calle residencial de Providence menos de dos horas antes del tiroteo.

En uno de los registros, tras avanzar varios metros, la persona gira y comienza a correr, segundos después de que el sospechoso principal aparece en la escena.

Llamado a la colaboración ciudadana

Las autoridades instaron a cualquier persona que tenga información relevante a comunicarse con la línea de información del Departamento de Policía de Providence (401-272-3121).

La investigación continúa activa y se desarrolla en coordinación con múltiples agencias, entre ellas la Policía Estatal de Rhode Island, la Oficina del Fiscal General, el FBI, la ATF, la DEA, el Servicio Secreto, el Departamento de Seguridad Nacional y el Servicio de Alguaciles de Estados Unidos.

Hasta el momento, no se han anunciado arrestos adicionales, y las autoridades reiteraron que toda información, incluso la que parezca menor, puede resultar clave para esclarecer el caso.

