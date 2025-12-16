FBI ofrece recompensa de $50,000 por información sobre el tiroteo mortal en la Universidad de Brown

El Buró Federal de Investigaciones (FBI) anunció una recompensa de hasta $50,000 dólares por información que conduzca al arresto y condena del presunto autor del tiroteo masivo ocurrido el sábado en la Universidad de Brown, en Rhode Island, que dejó dos estudiantes fallecidos y nueve personas heridas.

La División de Boston del FBI se sumó formalmente a la investigación liderada por el Departamento de Policía de Providence, mientras equipos federales continúan procesando la escena del crimen en el campus universitario.

Difunden imágenes del sospechoso

Como parte de los esfuerzos para identificar al agresor, el FBI publicó un cartel con tres imágenes de una persona descrita como “sospechoso desconocido”, a quien califican como un hombre de aproximadamente 1,73 metros de estatura y complexión robusta.

El director del FBI, Kash Patel, informó que se desplegaron recursos adicionales para inspeccionar vecindarios cercanos, recopilar información de inteligencia y analizar evidencia. El laboratorio forense de Quantico también participa en el análisis del material recolectado.

Universidad y autoridades piden colaboración ciudadana

La policía de Providence indicó que el tiroteo ocurrió dentro de un aula del edificio Barus & Holley, sede de las facultades de Física e Ingeniería, ubicado en College Hill. Las autoridades reiteraron el llamado a cualquier persona que haya estado en el edificio entre el viernes y el sábado a colaborar con la investigación.

“Incluso un detalle incidental puede ser clave”, señaló la Universidad de Brown en un comunicado dirigido a estudiantes, profesores y personal.

Aumenta la presión política y policial

El gobernador de Rhode Island, Dan McKee, ordenó a la Policía Estatal mantener apoyo total al operativo de búsqueda y expresó su expectativa de que el responsable sea capturado pronto.

“Como muchos ciudadanos, espero que el tirador sea identificado, detenido y llevado ante la justicia”, afirmó al anunciar oficialmente la recompensa.

Mientras tanto, el campus permanece bajo vigilancia reforzada, en medio del impacto que ha generado uno de los episodios de violencia armada más graves en la historia reciente de esta universidad de la Ivy League.

