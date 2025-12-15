Brown queda sin sospechosos tras liberación del único detenido por el tiroteo que dejó dos estudiantes muertos

Las autoridades confirmaron la noche del domingo la liberación de la única persona de interés detenida tras el tiroteo ocurrido en la Universidad de Brown, que dejó un saldo de dos estudiantes muertos y al menos nueve heridos.

La decisión fue anunciada durante una conferencia de prensa convocada de forma urgente, en la que los investigadores reconocieron que no existían bases legales suficientes para mantener al individuo bajo custodia. Con esta medida, el caso queda nuevamente sin sospechosos identificados.

“Tenemos un asesino ahí fuera”, afirmó el fiscal general de Rhode Island, Peter Neronha, quien admitió que la investigación deberá reorientarse por completo.

El atacante disparó más de 40 balas con una pistola de 9 milímetros antes de huir. Crédito: Mark Stockwell | AP

Un revés en una investigación clave

El detenido había sido arrestado horas antes en un hotel Hampton Inn en Coventry, Rhode Island, a unos 32 kilómetros de Providence. Aunque no se reveló oficialmente su identidad, fuentes cercanas al caso indicaron que se trataba de un hombre de 24 años procedente de Wisconsin.

Neronha explicó que existía evidencia inicial que vinculaba al individuo con el ataque, pero que esta no pudo ser corroborada tras un análisis más exhaustivo. “A veces uno avanza en una dirección y luego debe reagruparse y cambiar el rumbo”, señaló.

El campus, entre el duelo y la incertidumbre

El tiroteo ocurrió el sábado por la tarde dentro de un aula del edificio de ingeniería, mientras se realizaba una sesión de revisión de exámenes finales. El atacante disparó más de 40 balas con una pistola de 9 milímetros antes de huir.

Las víctimas fatales fueron identificadas como Ella Cook, estudiante de segundo año y vicepresidenta del club republicano universitario, y Mukhammad Aziz Umurzokov, un estudiante becado de origen uzbeko que aspiraba a convertirse en neurocirujano.

Brown canceló el resto de las actividades académicas del semestre y permitió a los estudiantes abandonar el campus, mientras se mantiene una presencia policial reforzada.

Las autoridades pidieron a la población colaborar con videos de vigilancia u otra información. Crédito: Steven Senne | AP

Heridos y atención médica

De las nueve personas heridas, una fue dada de alta, mientras que siete permanecen en estado crítico, pero estable y una continúa en condición crítica. Entre los heridos se encuentra Kendall Turner, una estudiante recién graduada de secundaria en Carolina del Norte.

La presidenta de la universidad, Christina Paxson, se mostró visiblemente conmovida al relatar sus visitas a estudiantes hospitalizados. “Son increíbles y se apoyan mutuamente”, afirmó.

Comunidad exige respuestas

Aunque las autoridades no han ordenado un nuevo confinamiento, el alcalde de Providence, Brett Smiley, reconoció que la liberación del detenido generará más ansiedad en la comunidad.

Mientras la investigación continúa, las autoridades pidieron a la población colaborar con videos de vigilancia u otra información que permita identificar al responsable del ataque.

Brown, una de las universidades más antiguas y prestigiosas de Estados Unidos, enfrenta ahora uno de los episodios más violentos de su historia reciente, en medio del luto, la incertidumbre y la exigencia de justicia.

