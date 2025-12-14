FBI publica video del posible atacante del tiroteo en la Universidad Brown

El FBI publicó un video en su cuenta X, de un hombre vestido de negro, a quien señalan como el posible sospechoso del tiroteo en la Universidad Brown, el sábado 13 de diciembre en la tarde en donde fallecieron dos personas y ocho resultaron heridas.

A través de las cámaras de seguridad de las calles alrededor de la institución quedó grabada la imagen de un hombre de complexión media de entre 30 y 40 años, que viste pantalón negro, chamarra negra, tenis obscuros y un gorro.

Las víctimas son estudiantes que estaban en examen

En el video no se ve el arma, con la que presuntamente disparó en el edificio de Ingeniería y física de Barus & Holley. The Associated Press informó que el sujeto tenía una pistola y entró en un aula mientras los alumnos se encontraban en examen.

Help find this Person of Interest.



If you have any information, please call 1-800-CALL-FBI (225-5324) or https://t.co/iL7sD5efWD. pic.twitter.com/AkFDVtOCmw — FBI (@FBI) December 14, 2025

“El personal del FBI se encuentra en el lugar de los hechos y presta asistencia esta noche tras el tiroteo en la Universidad de Brown. Pondremos a su disposición todos los recursos necesarios. Por favor, oren por todos los involucrados. Actualizaremos la información a medida que podamos”, subrayó el director del FBI.

La Universidad Brown compartió en su página web que las autoridades ingresaron a los edificios administrativos para escoltar a todas las personas a lugares seguros, mientras buscaban al tirador. Las víctimas fueron trasladadas al Hospital Rhode Island.

La escuela está en confinamiento

El alcalde de Providence, Brett Smiley, pidió oraciones por las familias de las víctimas. “Serán días y meses difíciles mientras esta comunidad se recupera”, declaró el alcalde.

“El campus de Brown continúa en confinamiento y es imperativo que todos los miembros de nuestra comunidad permanezcan resguardados en sus hogares. Esto significa mantener todas las puertas cerradas y asegurar que no haya movimiento dentro del campus. La respuesta policial continúa. La seguridad es nuestra máxima prioridad”, compartió la universidad.

Sigue leyendo: