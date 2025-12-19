EE.UU. suspende la lotería de visas tras ataques en Brown y MIT
Con el objetivo de impedir que surjan más ataques en Estados Unidos orquestados por inmigrantes, el presidente Donald Trump ordenó suspender la lotería de visas
Kristi Noem, secretaria de Seguridad Nacional, dio a conocer que, debido al tiroteo registrado en la Universidad Brown y al asesinato de un profesor del Instituto de Tecnología de Massachusetts (MIT), incidentes ligados a un extranjero residiendo en Estados Unidos, el presidente Donald Trump ordenó poner fin al denominado programa de visas de inmigrante por diversidad (DV1).
“Bajo la dirección del presidente Trump, estoy ordenando inmediatamente al USCIS que pause el programa DV1 para garantizar que ningún otro estadounidense se vea perjudicado por este desastroso programa”, escribió en la funcionaria en la plataforma X, anteriormente conocida como Twitter.
Noticia en desarrollo…
