Al menos 10 personas murieron tras tiroteo en una escuela al oeste de Canadá

Al menos diez personas murieron tras un tiroteo en la escuela secundaria de Tumbler Ridge, una pequeña comunidad del noreste de Columbia Británica, en Canadá, informaron las autoridades. Entre los fallecidos se encuentra el presunto autor de los disparos, quien fue hallado sin vida dentro del plantel con lo que parece ser una herida autoinfligida.

La Real Policía Montada de Canadá (RCMP) señaló que recibió los primeros reportes alrededor de las 13:20 horas locales sobre un tirador activo en la Tumbler Ridge Secondary School, donde estudian aproximadamente 175 alumnos de séptimo a duodécimo grado.

Cuando los agentes ingresaron al edificio como parte de la respuesta inicial, localizaron seis víctimas mortales en el interior de la escuela. Otros dos cuerpos fueron encontrados en una vivienda cercana y una persona más falleció mientras era trasladada a un hospital. Las autoridades indicaron que continúan revisando viviendas y propiedades en la zona para descartar más víctimas, aunque aseguraron que no existen otros sospechosos relacionados con el ataque.

Además de los fallecidos, unas 25 personas reciben atención médica por lesiones que no ponen en peligro su vida en el centro de salud local. Otras dos fueron evacuadas en helicóptero con heridas graves o potencialmente mortales hacia hospitales de mayor capacidad.

The RCMP have ended the emergency alert in Tumbler Ridge. Police do not believe there are any outstanding suspects or ongoing threat to the public.



Today’s devastating events are sending shockwaves through the community and the entire province. My thoughts are with the victims,… — Nina Krieger (@NinaKriegerBC) February 11, 2026

Comunidad en shock y escuelas cerradas

La alerta por tirador activo fue levantada a las 5:46 de la tarde, hora del Pacífico, después de que la policía confirmara que la amenaza había sido neutralizada. Todos los estudiantes y miembros del personal que permanecían en el plantel fueron evacuados de forma segura, según el comunicado oficial.

El superintendente de la RCMP, Ken Floyd, comandante del Distrito Norte indicó que el presunto tirador ya fue identificado, pero su nombre no será divulgado por el momento. Tampoco se ofrecieron detalles sobre el tipo de arma utilizada ni sobre cuántas de las víctimas eran estudiantes o adultos.

Un alumno de noveno grado relató a medios locales que él y otros compañeros se escondieron en un armario dentro de un salón de clases sin saber con claridad qué estaba ocurriendo. “Fue aterrador. Solo escuchábamos ruidos y no sabíamos qué hacer”, describió.

Extremely concerning situation unfolding in Tumbler Ridge. Residents of Tumbler Ridge are being asked to stay indoors as police respond to a report of an active shooter.



All our thoughts are with people in Tumbler Ridge. I’ve spoken to the mayor and local MLA, and we are… pic.twitter.com/zq92sPBSFS — Nina Krieger (@NinaKriegerBC) February 10, 2026

El Distrito Escolar 59 informó que tanto la escuela secundaria como la primaria de Tumbler Ridge permanecerán cerradas el resto de la semana. En un mensaje dirigido a la comunidad, las autoridades locales calificaron lo sucedido como “un incidente profundamente angustiante” y expresaron su solidaridad con las familias afectadas.

“Tumbler Ridge es una comunidad fuerte y solidaria. Sabemos que los próximos días serán difíciles de procesar para muchos”, señaló el distrito en un comunicado, al tiempo que agradeció la rápida respuesta de los servicios de emergencia.

Equipos médicos de zonas cercanas acudieron en apoyo, incluyendo ambulancias aéreas que trasladaron a pacientes en estado crítico a hospitales en Edmonton, a unos 600 kilómetros de distancia.

Our hearts are in Tumbler Ridge tonight with the families of those who have lost loved ones.



Government will ensure every possible support for community members in the coming days, as we all try to come to terms with this unimaginable tragedy. https://t.co/nr0a6bjEyA — David Eby (@Dave_Eby) February 11, 2026

Tumbler Ridge, con una población cercana a los 2,400 habitantes y ubicada a más de 1,100 kilómetros al noreste de Vancouver, no había registrado un hecho de esta magnitud en su historia reciente. Residentes describieron escenas de helicópteros sobrevolando el área durante horas y familias angustiadas esperando noticias de sus seres queridos.

Las autoridades continúan la investigación mientras la comunidad intenta asimilar una tragedia que ha sacudido profundamente a esta localidad del oeste canadiense.

