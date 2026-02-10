Alarma por tirador activo en escuela de Maryland: un estudiante herido y un sospechoso arrestado

Un estudiante resultó herido de bala la tarde del lunes dentro de la escuela secundaria Thomas S. Wootton, ubicada en Rockville, en el condado de Montgomery, Maryland, informaron las autoridades locales.

El Departamento de Policía del Condado de Montgomery respondió al reporte de un tirador activo alrededor de las 2:15 p. m., lo que llevó al cierre inmediato del campus mientras alumnos y personal se resguardaban en el interior de las instalaciones.

Cerca de 45 minutos después, la policía confirmó que una persona había sido baleada. La víctima, posteriormente identificada como estudiante, fue trasladada a un hospital y se espera que se recupere por completo, según informaron las autoridades.

El joven fue hallado con una herida de bala en un pasillo de la escuela.

“El tiroteo ocurrió dentro de la escuela. Hay una víctima confirmada”, informó la policía a través de la red social X. Más tarde, añadió que un sospechoso había sido detenido.

Sospechoso arrestado y cierre del plantel

La policía indicó que el presunto autor del disparo también es estudiante y fue identificado y arrestado poco después cerca de la escuela. No se ha determinado si actuó solo.

Las Escuelas Públicas del Condado de Montgomery (MCPS) ordenaron el cierre del centro educativo. La salida controlada de los estudiantes comenzó poco después de las 4:00 p. m., según imágenes transmitidas en vivo por medios locales.

Durante el operativo, las autoridades cerraron todas las vías de acceso a la escuela mientras aseguraban el área.

Testimonios y reacciones

Joel Shore, un estudiante que había salido del plantel antes del incidente, dijo al medio WUSA 9 que mantenía contacto con compañeros que permanecían dentro de la escuela durante el encierro.

“Parece que todos dentro están muy asustados”, afirmó. “Estoy impactado. Ojalá esto no hubiera sucedido”.

Shore también señaló que, según su conocimiento, la escuela no cuenta con detectores de metales.

“Verifican tu identificación de estudiante y luego entras directamente”, explicó.

Mensajes intercambiados entre un padre y su hijo indicaron que el estudiante escuchó gritos y golpes provenientes del piso superior, además del desplazamiento de equipos especiales de respuesta dentro del edificio.

Reunificación y declaraciones oficiales

Las autoridades informaron a las familias que el punto de reunificación fue establecido en la escuela secundaria Robert Frost, y recomendaron a los padres no acudir al campus afectado.

La presidenta del Consejo del Condado de Montgomery, Natali Fani-González, expresó estar “conmocionada” y “desconsolada” por el hecho.

“La seguridad de nuestros estudiantes sigue siendo una prioridad absoluta. Esto no debería suceder en absoluto en nuestras escuelas”, declaró.

