Alerta en Florida: joven de 14 años acusado de planear ataque armado en una iglesia

Un adolescente de 14 años se encuentra bajo custodia tras ser acusado de discutir planes para llevar a cabo un tiroteo en una iglesia en Wimauma, Florida, informó el miércoles el sheriff del condado de Hillsborough, Chad Chronister.

De acuerdo con las autoridades, el menor habría participado en una sala de chat en línea destinada a extremistas violentos y estaría vinculado a un grupo satánico neonazi.

Armas y material ilegal hallados en la vivienda

La Oficina del Sheriff del Condado de Hillsborough ejecutó una orden de allanamiento en la residencia del adolescente, donde presuntamente se encontraron múltiples armas de fuego, municiones y dispositivos electrónicos que contenían material de abuso sexual infantil, según detalló Chronister.

Entre las armas recuperadas, el sheriff destacó la presencia de una que se encontraba en la mesita de noche del padre del menor, a la cual “podría haber tenido acceso fácilmente”.

“Piensen en el potencial de violencia que podría haber ocurrido”, advirtió Chronister durante una conferencia de prensa.

Investigación previa y arresto

El adolescente fue arrestado en su domicilio el 31 de enero. Días antes, la Fuerza de Tarea Conjunta contra el Terrorismo recibió información de la Unidad de Depredadores de Internet, que investigaba una computadora ubicada en la misma residencia, explicó el sheriff.

El menor enfrenta cargos por realizar una amenaza escrita o electrónica de cometer un tiroteo masivo o un acto de terrorismo, además de 14 cargos por solicitud o posesión de pornografía infantil.

“La edad del individuo involucrado no disminuye la gravedad de estos crímenes”, afirmó Chronister.

“Las amenazas de violencia masiva y la explotación infantil exigen una acción inmediata, y siempre actuaremos con rapidez para proteger vidas y exigir responsabilidades a los responsables”, agregó.

Sigue leyendo:

–Cuatro adultos arrestados por abusar de nueve niños en su hogar en Florida

–Avioneta se estrella en parque de Florida tras rozar un árbol y un auto: siete personas hospitalizadas

–Tragedia en campamento de navegación en Miami: dos niños muertos tras colisión de barcaza con velero