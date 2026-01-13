Pánico en pista: un empleado quedó atrapado en la bodega de un avión de Air Canada mientras rodaba para despegar

Momentos de tensión y desconcierto se vivieron a bordo de un vuelo de Air Canada cuando los pasajeros escucharon a un trabajador de tierra gritando y golpeando desde la bodega de carga mientras el avión se dirigía a la pista para despegar.

El vuelo AC1502, con destino a Moncton, Nuevo Brunswick, rodaba por el Aeropuerto Pearson de Toronto el 13 de diciembre cuando se descubrió que un manipulador de equipaje había quedado atrapado accidentalmente en la bodega, luego de que las puertas se cerraran “de manera inadvertida”, según informó la aerolínea al National Post.

Pasajeros relatan escenas de alarma

Stephanie Cure, bloguera de viajes que iba a bordo del avión, relató el episodio en una publicación de Instagram.

“Ya habíamos comenzado a rodar cuando un miembro de la tripulación de equipaje estaba debajo del avión en la carga y se le podía escuchar gritando pidiendo ayuda y golpeando debajo de nosotros”, escribió.

Cure aseguró que nunca había vivido una situación similar y que la tripulación anunció por los altavoces que debían regresar a la puerta para sacar a una persona atrapada en la bodega. Según dijo, el trabajador estaba “perfectamente bien”.

El avión regresó a la puerta

Air Canada confirmó que el avión volvió a la puerta de embarque, donde se verificó que el empleado no había sufrido lesiones. Sin embargo, el incidente provocó retrasos y, según Cure, el vuelo nunca llegó a Moncton ese día, atribuyéndose la demora a circunstancias fuera del control de la aerolínea.

Otra pasajera, Gabrielle Caron, dijo a CBC que los gritos también se escuchaban desde la parte trasera del avión y que la actitud del personal dejó claro que algo grave estaba ocurriendo.

“Vimos a los auxiliares de vuelo correr de un lado a otro y a la tripulación reunirse alrededor del avión”, relató. “Sabíamos que algo no estaba bien”.

Expertos minimizan el riesgo físico

Pese al impacto del episodio, el experto en aviación John Gradek aseguró a CBC que el trabajador no habría estado en peligro inmediato, ya que no existía riesgo de asfixia ni de hipotermia durante el tiempo que permaneció en la bodega.

No obstante, señaló que los investigadores probablemente analizarán si el empleado estaba alerta y en condiciones adecuadas en el momento del incidente.

Críticas y llamados a reforzar la seguridad

El caso desató fuertes críticas en redes sociales, donde usuarios cuestionaron los protocolos de seguridad en tierra. Algunos sugirieron que todo el personal de rampa debería portar radios, otros pidieron botones de alerta en las bodegas y sistemas de bloqueo visibles para evitar el cierre accidental de puertas.

Air Canada informó que, tras el incidente, reforzó sus procedimientos con las tripulaciones de tierra para prevenir situaciones similares.

